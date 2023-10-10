爭取豁免堵車費 多家業者曾遊說

記錄顯示，包括Uber和Lyft在內的大型企業曾試圖遊說州府，爭取豁免堵車費，但未果。(本報檔案)

MTA本月初推出了最新的曼哈頓堵車費 優惠計畫，明確拒絕了除通勤公車和政府特種車輛外的其他所有豁免。不過，根據州府公開的遊說記錄，包括網約車 平台在內的多家大型企業和非營利機構都曾花費大量成本試圖遊說，以為各自代表的利益群體爭取堵車費的豁免。

營運車輛是首當其衝受堵車費影響的群體。記錄顯示，代表計程車司機的黑車基金(Black Car Fund)在今年8月市議會舉行聽證會之前曾花費3萬5000元聘請遊說機構，向所有議員各發送了一份反對收費的備忘錄。不過，市議員其實並無權干涉堵車費的決策。

網約車平台Lyft和Uber也曾嘗試遊說市州官員。Uber發言人Josh Gold表示，該公司遊說的主要目的是「提醒」官員注意，MTA從2019年起，已經從所有進入曼哈頓繁華區的網約車和計程車身上徵收了4億元的「壅堵附加費」。Lyft發言人CJ Macklin也表示，營運車輛已經支付了一份堵車費，希望不要再從司機身上「雙重課稅」。根據最新公布的四種優惠計畫，網約車乘客需要每次負擔1.75元或2元的額外費用，以繳納所乘車輛的堵車費。

非營利結構紀念斯隆-凱特琳癌症 中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)也參與了遊說活動。中心發言人Jeanne D'Agostino表示，因身體虛弱而無法乘坐公共交通，或需要定期回診和治療的癌症患者應該享有豁免。

此外，利益相關的UPS快遞公司以及Coach USA巴士公司也參與了遊說，但公司方面均未予置評。