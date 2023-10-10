爭取豁免堵車費 多家業者曾遊說
MTA本月初推出了最新的曼哈頓堵車費優惠計畫，明確拒絕了除通勤公車和政府特種車輛外的其他所有豁免。不過，根據州府公開的遊說記錄，包括網約車平台在內的多家大型企業和非營利機構都曾花費大量成本試圖遊說，以為各自代表的利益群體爭取堵車費的豁免。
營運車輛是首當其衝受堵車費影響的群體。記錄顯示，代表計程車司機的黑車基金(Black Car Fund)在今年8月市議會舉行聽證會之前曾花費3萬5000元聘請遊說機構，向所有議員各發送了一份反對收費的備忘錄。不過，市議員其實並無權干涉堵車費的決策。
網約車平台Lyft和Uber也曾嘗試遊說市州官員。Uber發言人Josh Gold表示，該公司遊說的主要目的是「提醒」官員注意，MTA從2019年起，已經從所有進入曼哈頓繁華區的網約車和計程車身上徵收了4億元的「壅堵附加費」。Lyft發言人CJ Macklin也表示，營運車輛已經支付了一份堵車費，希望不要再從司機身上「雙重課稅」。根據最新公布的四種優惠計畫，網約車乘客需要每次負擔1.75元或2元的額外費用，以繳納所乘車輛的堵車費。
非營利結構紀念斯隆-凱特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)也參與了遊說活動。中心發言人Jeanne D'Agostino表示，因身體虛弱而無法乘坐公共交通，或需要定期回診和治療的癌症患者應該享有豁免。
此外，利益相關的UPS快遞公司以及Coach USA巴士公司也參與了遊說，但公司方面均未予置評。
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