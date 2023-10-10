國會眾院第3選區 蘇奧齊傳重選舊位 挑戰桑托斯

蘇奧齊此前因競選州長而放棄國會議席，隨後該席位被桑托斯贏下。(本報檔案照)

據報導，已有多個消息來源稱，紐約州國會眾議院第三選區前任議員及前州長參選人蘇奧齊(Tom Suozz)，正在積極聯絡相關人士，可能會在近期宣布重新競選自己曾經的職位，挑戰該選區醜聞纏身的現任國會眾議員 桑托斯(George Santos)。

媒體「City & State New York」的報導稱，兩位與蘇奧齊關係密切的民主黨 消息人士透露，蘇奧齊近期一直在嘗試聯絡黨內同仁和前團隊成員，希望得到他們的支持，並很可能在本月月底之前宣布參選。

蘇奧齊此前曾任該選區的國會眾議員。2022年，他為了競選州長而放棄了議員職位，他所留下的空缺後來被代表共和黨 參選的桑托斯贏下。

不過，桑托斯在上任之前，便被曝在血統、學歷、職業生涯等多方面造假，甚至面臨欺詐、洗錢、盜竊公共資金和虛假陳述等聯邦起訴，然而在面對包括共和黨黨內同仁在內的多方壓力下，桑托斯依舊拒絕辭職。不過，他的前財務主管已經認罪，也有人認為來自法庭方面的壓力也許會迫使桑托斯辭職、或被國會開除。

外界普遍認為，即使桑托斯拒不辭職，明年連任的機會也有限，因此，兩黨都對該席位寄予厚望。蘇奧齊雖然一直拒絕表態自己是否意欲參選，但從他自己的遊說工作和消息人士透露的口風來看，他最終投入選舉的可能性應該很大。

據報導，今年早些時候，蘇奧齊就曾與國會眾院少數黨領袖傑佛瑞(Hakeem Jeffries)以及黨內州委員會主席賈可布(Jay Jacobs)會晤，並開始接觸一些財力雄厚的捐贈人。

目前，已有來自多個黨派的超過十人宣布將參選該席位，挑戰桑托斯，其中包括來自長島的民主黨籍華裔鄭世杰(Austin Cheng)。鄭世杰此前在訪問世界日報時表示，不會把桑托斯當成對手，因為他醜聞纏身，必然會出局。