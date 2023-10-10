38區市議員 阿維萊斯啟動競選連任

38區市議員阿維拉斯舉行競選連任啟動儀式。(阿維拉斯競選團隊提供)

38區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)近日在布碌崙(布魯克林)日落公園 正式啟動了競選連任活動，共有包括選民和義工在內近50人參加了她的競選連任啟動儀式。

阿維萊斯從2021年1月1日正式就任第38區市議員。近日舉行的競選連任啟動儀式上，阿維萊斯首先對她的支持者表示感謝，並回顧了就任以來取得的成績。

她說，就任21個月以來，她為第38選區贏得了預算 ，並為2400位選民提供了服務。在第一個任期內，她為選區內的公園爭取到了1500萬元的資金，為急需升級與改造的當地學校爭取到了900萬元的經費。她還將辦公室設在日落公園華社，為華社居民流動辦公，替銀行身分盜竊案的華裔受害者追回了20多萬元。

阿維萊斯回憶說，2021年1月3日，紐約還沒有擺脫新冠疫情的陰影，她的辦公室就開張了，在市議員中非常早，「這個空間(辦公室)是你們的，我們為你們工作」。

在儀式上，阿維萊斯還談到了選區面臨的挑戰，其中包括市長亞當斯 (Eric Adams)提出的全市預算削減。阿維萊斯承諾將繼續提升社區在環境安全、食品援助、可負擔安全住房等方面的保障，並強調了社區共同參與的重要性。

距離11月7日的普選只有幾周時間，阿維萊斯表示，在這段時間內將集中精力開展選民宣傳活動，並傾聽選民的意見和建議。阿維萊斯說未來幾周要做的事情很多，但她對未來充滿了信心。

市議員第38選區包括紅鉤(Red Hook)和日落公園、班森賀、波羅園(Borough Park)、戴克高地(Dyker Heights)以及巴斯海灘(Bath Beach)的部分地區。該選區近三分之一的選民為亞裔。