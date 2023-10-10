啟揚中心秋季遊園會 熱鬧有趣

伴隨著微涼但晴朗的天氣，民眾在現場享受到多樣樂趣。(記者高雲兒╱攝影)

由啟揚文化中心舉辦的秋季遊園會日前在凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦，吸引了成百上千的民眾攜帶著孩子們前來參加。啟揚活動主任明亮介紹，「秋季遊園會的魅力在於它也慶祝了法拉盛 豐富的文化多樣性，因此能夠吸引諸多民眾」。 各種美食攤位，吸引人們大排長龍。(記者高雲兒╱攝影)

據悉，這場本將於傳統中秋節前舉辦秋季遊園會，曾因為天氣原因延後。伴隨著微涼但晴朗的天氣，民眾在現場享受到多樣樂趣：孩童們在遊樂設施中歡笑打鬧，成人們為各族裔齊齊上陣的表演鼓掌叫好。 舞獅表演。(記者高雲兒／攝影) 民眾為各族裔齊齊上陣的表演鼓掌叫好。(記者高雲兒╱攝影) 由啟揚文化中心舉辦的秋季遊園會在凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)進行。(記者高雲兒╱攝影) 今年有70多家贊助商參與活動，也是迄今為止規模最大的秋季遊園會。(記者高雲兒╱攝影)

此外，還有各種美食攤位，免費供應蛋撻、棉花糖等美味，吸引人們大排長龍；而類似於漢服等充滿文化氣息的攤位，也吸引了不少青少年。

另外還有十多家醫療機構提供免費體檢，以及眾多社區團體分享他們提供的服務信息，熱鬧非凡。

市議員黃敏儀在開幕典禮上表示，這是她第二次和啟揚合作舉辦遊園會，「當我去年第一次合作時，我的目標是擴大這個活動，讓更多的人有機會參加這個年度活動」。今年有70多家贊助商參與活動，也是迄今為止規模最大的秋季遊園會，「我希望所有年齡和種族的人都來享受這個活動，並且明年能夠繼續舉辦」。