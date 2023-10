紐約中國當代音樂節 奏響林肯中心

第六屆紐約中國當代音樂節以「樂築橋梁」為主題攜音樂藝術家進行文化交流。(記者邢易霖 / 攝影)

第六屆紐約中國當代音樂節(China Now Music Festival)日前首次亮相曼哈頓 ,新生代跨文化的音樂團體巴德東西樂團(Bard East/West Ensemble)攜手國際著名琵琶演奏家吳蠻,以「樂築橋梁」(The Bridge of Music)為主題,在林肯中心玫瑰劇院(Rose Theater at Jazz at Lincoln Center)呈現了一場連接並融合東西方文化的全新音樂會。

此次音樂節還攜手亞洲協會舉辦美中音樂論壇,與紐約頂尖國際音樂機構代表相聚,展開高峰對話,探討美中音樂交流的未來,生動展現中西方音樂文化的交叉面以及跨越世紀的中國當代音樂的傳承與繁榮,探討中國音樂如何在家國與文化交流之間、體現出它獨特的文化內涵。

音樂節藝術總監蔡金冬表示,音樂既是人類文明的共同財富,又是不同社會歷史與文化的特有結晶。他希望本屆的紐約中國當代音樂節帶給觀眾一個新的希望,「新時代的音樂將是多元文化與人類文明的燦爛交匯。」

「通過這些活動,西方社會能夠有一個角度可以看到中國當代音樂是什麼樣子的,中國作曲家和演奏家在創作什麼。」他強調,本次音樂會的作品均為新生代作曲家所創作,他們結合學術研究交流、學習西方音樂史、亞洲音樂文化和非洲音樂文化,並對中國古典音樂傳統和中國當代音樂進行了研究,旨在將「把中國的音樂帶向世界。」

著名琵琶演奏家吳蠻作為特邀藝術家亮相,與樂團一起演繹周龍為此次演出重編的琵琶作品「霸王卸甲」。此曲首次通過中西方的樂器合奏演繹,在保留琵琶獨奏原曲的結構基礎上進行了現代風格的變化與發展。

吳蠻表示,與中西樂團的合作讓她興奮不已。這次演出在紐約是首次以這種形式呈現,作品中融合了琵琶獨奏曲、西方管弦樂以及中國的二胡、嗩吶、古箏等傳統樂器,呈現出了濃厚的民族風情和西方古典音樂的完美融合。