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史島半馬賽 華人踴躍參與

記者胡聲橋╱紐約報導
共有超過200名華人參加史島半程馬拉松賽。(嵐山跑團提供)
共有超過200名華人參加史島半程馬拉松賽。(嵐山跑團提供)

史泰登島半程馬拉松比賽8日舉行，近萬紐約當地和外州選手參賽；華人跑者自然不會缺席，據統計，共有超過200名華人參加了這項賽事，年齡最大的華人跑者已有82歲高齡。

根據主辦方紐約路跑協會(NYRR)的統計，共有9430名跑者跑完全程。其中獲得男子組第一名的是來自布碌崙(布魯克林)的Ryan Cutter，成績為1小時6分7秒；獲得女子組第一名的是曼哈頓的Alemtsehay Misganaw，成績為1小時1分6秒。

紐約市當地華人跑團是這次比賽華人跑者的主力，共有186人參賽，其中嵐山跑團70人、新蜂跑團46人，愛跑跑團48人，百駿跑團22人。華人男子跑者中成績最好的是新蜂跑團的郭笑慶，成績為1小時19分1秒；嵐山跑團的沈建輝和歐國斌的成績分別為1小時21分53秒和1小時22分41秒，在華人男子跑者中分列第二和第三名；華人女子跑者中成績最好的是嵐山跑團的查玉蓮(Yulian Zha)，成績是1小時29分40秒。

今年的史島半馬中，華人參賽跑者中年齡最大的是今年82歲的付月琴。人稱「月琴奶奶」的她曾參加過19次紐約國際馬拉松，在去年的史島半馬比賽中還獲得了80至99歲年齡組的冠軍。付月琴這次也順利完成比賽，續寫傳奇。付月琴說，她明年還會來參加史島半馬。

82歲的「月琴奶奶」參加2023史島半馬比賽，順利完賽。(嵐山跑團提供)
82歲的「月琴奶奶」參加2023史島半馬比賽，順利完賽。(嵐山跑團提供)
2023史島半馬途中跑。(嵐山跑團提供)
2023史島半馬途中跑。(嵐山跑團提供)

據介紹，嵐山跑團皇后區分部的幾名跑者，為了相互幫助，共同提高，從今年5月布碌崙半馬起，專門成立了一個小分隊，目標是半馬成績跑進兩小時；經過努力，在這次史島半馬中，幾名隊員攜手衝線，每個組員都跑進了兩小時。不僅如此，小分隊有三位跑者分別減重20磅，15磅和10磅，讓大家羨慕不已。

義工是選手跑出好成績的重要後盾。今年史島半馬，嵐山跑團共有14人報名義工，其中包括此前從歐洲參加超級馬拉松比賽載譽歸來的苗玉昌及太太劉鳳玲，二人剛剛完成超級馬拉松比賽中的聖殿級比賽——環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)，在各自的年齡組分別排第五和第三名，成為一段佳話。苗玉昌說，他們這次當義工，就是專門為了感謝跑團的兄弟姐妹對他們夫妻兩人的支持。

紐約華人跑者賽後合影。(嵐山跑團提供)
紐約華人跑者賽後合影。(嵐山跑團提供)
亞裔跑者史島半馬衝線。(記者胡聲橋/攝影)
亞裔跑者史島半馬衝線。(記者胡聲橋/攝影)
跑者史島半馬衝線。(記者胡聲橋╱攝影)
跑者史島半馬衝線。(記者胡聲橋╱攝影)
2023史島半馬華人夫妻攜手衝線。(記者胡聲橋/攝影)
2023史島半馬華人夫妻攜手衝線。(記者胡聲橋/攝影)

華人 馬拉松 布碌崙

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