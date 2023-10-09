史島半馬賽 華人踴躍參與

共有超過200名華人參加史島半程馬拉松賽。(嵐山跑團提供)

史泰登島半程馬拉松 比賽8日舉行，近萬紐約當地和外州選手參賽；華人 跑者自然不會缺席，據統計，共有超過200名華人參加了這項賽事，年齡最大的華人跑者已有82歲高齡。

根據主辦方紐約路跑協會(NYRR)的統計，共有9430名跑者跑完全程。其中獲得男子組第一名的是來自布碌崙 (布魯克林)的Ryan Cutter，成績為1小時6分7秒；獲得女子組第一名的是曼哈頓的Alemtsehay Misganaw，成績為1小時1分6秒。

紐約市當地華人跑團是這次比賽華人跑者的主力，共有186人參賽，其中嵐山跑團70人、新蜂跑團46人，愛跑跑團48人，百駿跑團22人。華人男子跑者中成績最好的是新蜂跑團的郭笑慶，成績為1小時19分1秒；嵐山跑團的沈建輝和歐國斌的成績分別為1小時21分53秒和1小時22分41秒，在華人男子跑者中分列第二和第三名；華人女子跑者中成績最好的是嵐山跑團的查玉蓮(Yulian Zha)，成績是1小時29分40秒。

今年的史島半馬中，華人參賽跑者中年齡最大的是今年82歲的付月琴。人稱「月琴奶奶」的她曾參加過19次紐約國際馬拉松，在去年的史島半馬比賽中還獲得了80至99歲年齡組的冠軍。付月琴這次也順利完成比賽，續寫傳奇。付月琴說，她明年還會來參加史島半馬。 82歲的「月琴奶奶」參加2023史島半馬比賽，順利完賽。(嵐山跑團提供) 2023史島半馬途中跑。(嵐山跑團提供)

據介紹，嵐山跑團皇后區分部的幾名跑者，為了相互幫助，共同提高，從今年5月布碌崙半馬起，專門成立了一個小分隊，目標是半馬成績跑進兩小時；經過努力，在這次史島半馬中，幾名隊員攜手衝線，每個組員都跑進了兩小時。不僅如此，小分隊有三位跑者分別減重20磅，15磅和10磅，讓大家羨慕不已。