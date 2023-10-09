市府無證客庇護所限時居住令 市議會要推翻

市議會近日提案，要求不得限制無證客和無家可歸者在庇護設施內的居住時間。圖為排隊等待安置的無證客。(記者張心╱攝影)

市議會近日提案，要求不得限制無證客 和無家可歸者在庇護 設施內的居住時間，該案若通過，將使市長亞當斯 (Eric Adams)此前為解決庇護所超員而頒布的限時搬離政策無法實行。

這項提案由市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)提出，並得到七名進步派議員聯名。哈尼夫表示，對住所沒有著落的無證客實施限期驅逐是不人道的，會加劇無家可歸者大量聚集街頭的現象。

該提案直接針對的是亞當斯市府今年7月頒布的限時遷出政策，市府一開始要求單身成年無證客在庇護所內不能連續居住超過60天；隨後，市府又在9月將時限縮短到30天。如果無證客入住30天內無法得到進一步安置，則需重新前往位於曼哈頓羅斯福酒店的庇護中心申請床位。

根據市府的最新數據，至今已有1萬4000人收到了限期搬離的通知。市府發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)表示，限期令有助於釋放壓力巨大的庇護系統的空間，鼓勵符合條件的庇護申請者自行找房，為政府的安置工作創造一些靈活性。

哈尼夫表示，這個限制「殘忍」、「不公正」，是個「危險的先例」。此外，她還認為此舉並不能起到作用，因為很多有需要的人在搬離庇護設施後還是會去重新申請，因而限時驅逐並不能騰出更多空間，反而會因為反覆的申請而徒增行政成本和政府工作量。

盧特瓦克表示，這個議案如果獲得通過，將損害市府的危機應對工作。市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)則發表聲明稱，這個提案「與現實脫節」。

目前，這項提案如要通過，還需要獲得市議會多數支持，市議長才會安排下公聽和表決。市議長歐德思(Adrienne Adams)的發言人對提案內容不予置評，僅表示該案「要經過全部的立法程序」。