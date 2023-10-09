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紐約「租金穩定法」被告違憲 最高法院駁回

記者胡聲橋╱紐約報導
美國最高法院決定不受理企圖廢除紐約「租金穩定法」的訴訟。(記者和釗宇╱攝影)
美國最高法院決定不受理企圖廢除紐約「租金穩定法」的訴訟。(記者和釗宇╱攝影)

美國最高法院近日拒絕受理一起對紐約「租金穩定法」提出法律挑戰的訴訟，原告提出終止對紐約市100萬套租金穩定公寓的房租漲幅設置上限。不過，目前仍有兩起類似案件有待最高法院法官做出裁決。

這起訴訟由社區住房改善計畫(Community Housing Improvement Program)和租金穩定協會(Rent Stabilization Association)這兩個有影響力的業主組織發起。這兩個組織稱，現行的租金規定限制了業主賺取利潤和投資樓房的能力，是違憲的。社區住房改善計畫執行主任馬丁(Jay Martin)說，比以往更嚴格的租金規定使房東們無錢維護房屋，並且被法拍的房屋也愈來愈多。他認為，「租金穩定法」正在毀滅紐約的房業，無論如何都應該被廢除。

不過，租戶、租戶維權者，以及許多地方立法者都表示，取消防止房租上漲過快的「租金穩定法」可能會使成千上萬的家庭無法承受快速上漲的房租，並加劇紐約市前所未有的遊民危機。

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會住房和建築委員會主席桑切斯(Pierina Sanchez)對美國最高法院的決定表示讚揚；二人表示，紐約市需要更多而非更少真正負擔得起的住房，按照「租金穩定法」保留現有的住房單位可使紐約人負擔得起住房，不被房東趕走。最高法院的這一判決遵循了之前的法院判例，對紐約人來說是一件值得寬慰的事。

紐約現行的租金穩定制度始於1969年，這項法律目前限制了紐約市約100萬套穩租公寓的租金漲幅。這些公寓大多建於1974年之前，擁有六個或更多單元。

但多年來，房東們設法通過合法手段將單元房從監管範圍中解脫出來。一旦月租金達到一定門檻，他們就可以隨心所欲地收取任何費用。2019年，紐約州議會通過「租金穩定法」，基本禁止了之前對空置單元加租的許多做法，從而引發了提交到最高法院的案件。

租金 紐約市 房東

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