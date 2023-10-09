警方強力執法 布碌崙犯罪熱區變安全

數據顯示，布碌崙布朗斯維爾暴力犯罪急劇下降， 警方歸因於打擊生活質量犯罪。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)的布朗斯維爾(Brownsville)歷來是一個暴力犯罪 頻發的社區，槍擊 案和謀殺案時有發生。但警方最近稱，通過嚴厲打擊生活質量違法行為後，該地區的犯罪率急劇下降。

轄管布朗斯維爾的市警73分局稱，在過去六周內，該地區沒有發生過凶殺案。這種情況一直持續到10月5日上午。當時，市警73分局皇冠高地(Crown Heights)轄區分一角發生槍擊案，兩男一女遭槍擊受傷，這才打破了布朗斯維爾的平靜局面。

警方將布朗斯維爾犯罪率下降歸功於一項新的「區域戰略」，這項戰略是市警總局「夏季全面出動」計畫的改進版，根據這項戰略，市警察局高層首先確定暴力犯罪熱點地區，並在這些地區部署大量警力，從而減少暴力行為。在整個夏季，紐約市增派數千名警察，從下午5時30分至凌晨4時在69個重點區域徒步巡邏。73分局警察說，現在有大量警察在該地區巡邏，震懾犯罪，並對他們在街上看到的生活質量犯罪行為迅速採取行動。

市警總局的統計數據顯示，2023年前九個月，73分局的警察共開出3740張刑事法庭傳票 ，是2022年同期的四倍，當時的傳票數量為883張。在同一時期，布朗斯維爾的凶殺案下降了60%。2022年前九個月，警方在布朗斯維爾共記錄了15起凶殺案，而今年到目前為止，只記錄了六起。該地區的槍擊案受害者人數減少了一半，從2022年前9個月的67起減少到2023年同期的32起。

總體而言，該社區的犯罪率下降了15%。今年以來，布朗斯維爾每一類犯罪都有所減少，但強姦案除外，截至10月1日，強姦案從2022年前9個月的25起增至2023年同期的28起，猛增了12%。

布朗斯維爾是紐約市在五大區打擊生活質量犯罪，即低水平犯罪的一個鮮活例子。今年前九個月，警方在全市內發出了8萬2115張違章罰單或傳票，比2022年同期的4萬2309張增加了94%。