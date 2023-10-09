布碌崙華社 2男入室持槍搶劫

警方通緝一名在8大道華人社區入室搶劫的男性嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 華裔社區日前發生入室持槍搶劫案，兩名男性嫌犯合夥搶走了約2000元的現金及一部手機後逃離現場，兩名受害者中其中一人為亞裔 。目前，其中一名嫌犯已被抓獲，警方正以搶劫罪通緝另一名男性嫌犯。警方呼籲民眾及時提供有關嫌疑人身分及下落的線索，早日將這名男嫌抓捕歸案。

市警66分局介紹，10月5日晚大約6時55分，兩名男子進入布碌崙9大道交56街附近的一處住宅，並掏出一把槍進行威脅。這兩名劫匪分別從58歲的亞裔男受害者和另一名36歲男性受害者身上，搶走了大約2000元現金以及一部手機。兩名劫匪隨後步行逃離，去向不明。此案沒有造成人員傷亡。

警方表示，在經過縝密的調查後，其中一位嫌犯於10月6日上午大約10時25分被捕並接受指控。這名嫌犯是21歲的男子羅格貴茲(Anthony Rodriguez)，報住布碌崙10大道交43街附近。警方指控其犯有搶劫罪、非法持有武器罪、非法闖入罪(Criminal Trespass)、以及非法占有被盜財物罪。

警方在獲取了另一位嫌犯的照片後將其公之於眾。按照警方的描述，這位嫌犯為男性，淺膚色。他最後一次現身時穿著藍色連帽運動衫、灰色運動褲和白色運動鞋。