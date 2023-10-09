五分局警民會 偷搶增多籲民眾防範

市警五分局召開警民會，指盜竊搶劫明顯增多。(記者劉梓祁／攝影)

轄管包括曼哈頓華埠 的市警五分局，日前於紐約中華公所召開警民會，向居民報告最新周邊治安情況；局方代表指，隨著人流增加及社區活動增多，過去近一月內偷搶事件數量有明顯升高趨勢，且存在許多商家遭遇入室盜竊，或居民丟失電單車。

由於前總統川普(Donald Trump)當日於曼哈頓出席紐約民事詐欺庭審，五分局局長陳韜須在場維持秩序，是次警民會議由副局長拉塞爾(Kevin Russell)代表主持。他依市警(NYPD)統計數據表示，截至本月1日的過去近一月內，轄區內整體錄得罪案較往年同期呈上升趨勢，但重竊案(Grand Larceny)和入室盜竊案(Burglary)數量增加明顯，幅度分別為28.1%和100%。

拉塞爾指，遭遇盜竊的多數為沿街商戶，占到案件總數約一半左右，主要集中在東百老匯 (East Broadway)一帶，多位竊者打破門店玻璃後入內犯案。他還說，餘下的入室盜竊則發生在住宅樓內，形式普遍為不法分子撬門入內偷竊，盜走快遞包裹或其他值錢物品。

五分局建議，店主勿存放過多現金於店內，以免成為竊賊作案目標，且居民和商家都應將門窗上鎖，並及時取走每日送達的包裹。

分局警員還表示，近期華埠所發生重竊案中，多為扒手偷竊行人錢包或手提袋，導致許多受害人遺失信用卡等政見，面臨身分盜竊風險。此外，過去近一個月錄得兩宗槍強奸案件，均為熟人犯案；在四宗汽車重竊案中，被盜竊車輛均為電單車。

五分局代表說，現有團夥專在夜間出沒偷盜停放路旁或無人看管的電單車，其中多數為未充分上鎖車輛。拉塞爾表示，車主需儘量確保單車停放在安全區域並充分上鎖或安裝安防裝置。他還說，行人在馬路穿行時，須多加留意左右側的往來車輛，避免車禍發生。在上月， 69歲的華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英在華埠羅斯福公園旁被一名騎車男子撞倒身亡。

另外，市警總局警探杜淑嫻亦到場提醒居民，切勿購買價格過份低廉的家用電器，以免引起火災；若須將空調拆卸，則謹記將缺口密封，避免竊賊進入。