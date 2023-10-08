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男子列車內朝女乘客自慰射精 遭緝

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝一名在車廂內猥褻他人的變態男子。(市警提供)
警方正通緝一名在車廂內猥褻他人的變態男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)一名年輕的女乘客日前搭乘地鐵時，遭一名變態男子對著自己自慰射精，受到驚嚇；管轄當地的市警72分局對此人發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

據警方報告，該案件發生於6日凌晨4時左右，在一輛往貝瑞吉方向行駛的R線列車上，22歲的女乘客當時在車內熟睡著；當列車即將抵達25街地鐵站時，她才睜開眼醒過來，發現幾乎沒人的車廂內，一名陌生男子卻偏偏站在她跟前。

等她再定睛一看時，發現該名男子的生殖器官暴露在外，且看著自己正自慰著，最後達到了高潮射精，男子隨後逃出25街站；受害者繼續坐在車內，但在下一站的36街站走出車廂，隨後向72分局、32捷運局報警，不久後她被送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院接受治療。

據通緝圖，嫌犯的膚色和身材中等、黑髮、年齡在25至30歲左右、身高約5呎7吋、體重170磅，最後一次被看見時身穿黑色連帽衛衣、黑色長褲、黑白相間的球鞋、戴著白色耳機和灰色單肩包。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 布碌崙 通緝

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