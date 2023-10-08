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皇后區華人按摩店 遭2男持刀搶劫

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯作案圖片。(市警局提供)
嫌犯作案圖片。(市警局提供)

皇后區新鮮草原一家華人經營的按摩店內近日發生一起搶劫案，兩名男子持刀搶劫，最終搶走店內一名女性員工的錢包，內含60元。警方發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，本月1日(周日)晚上9時30分，兩名男子進入位於皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)聯合大道(Union Tpke.)近162街的一家華人按摩店，其中一名男子拔出刀要求現金，而另一名男子則試圖從一名40歲的女員工和她58歲的女同事手中強行奪取手機。她們抓緊手機將他阻止，但拔刀男子則從其中一名受害人手中奪走了一個內含60元現金的錢包。

兩名男子隨後從按摩店逃走，逃逸方向不詳。按摩店內的兩名女子並未受傷。

市警察局公布的監控影像顯示，二嫌大約20多歲，體型瘦弱，膚色中等。他們最後被看到時戴著口罩，穿著黑色連帽衛衣和黑褲。知情者或見到與嫌犯體貌相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

皇后區 華人 口罩

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