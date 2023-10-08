華埠籌款 助地鐵落軌華女

被陌生男子推下地鐵月台的許亞楠仍在恢復當中。(取自籌款頁面)

紐約市布碌崙(布魯克林)一名34歲華人女性月前在曼哈頓 搭乘地鐵時，遭到一名陌生男子推下站台，導致左腿骨折，目前仍在恢復當中；曼哈頓華埠 非牟利組織為此發起線上募捐，望幫助傷者和家屬度過難關。

根據警方此前報告，8月29日晚上11時15分左右，居住在布碌崙日落公園的許亞楠在下班回家途中，進入錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站 ，但卻在月台突遭41歲的遊民猛推腰部，不幸掉落鐵軌摔傷。

許亞楠在圍觀好心人的幫助下被救起，送往醫院後被發現左腿骨折，其他部位也有多處瘀青。犯案者在逃亡逾一日後被警方逮捕，隨後於上月出庭，被檢方以一項一級襲擊未遂和一項二級襲擊的罪名起訴。

為幫助仍在康復中的許亞楠，曼哈頓華埠非牟利組織「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)於日前發起募捐，希望減輕受害者一家的經濟負擔，從而更快走出事件陰影，回歸正常生活。

據了解，許亞楠來自中國河南，數月前和丈夫來美，事發時在地鐵站附近一家按摩店當學徒。

根據華埠壁畫項目，許亞楠沒有健康醫療保險，並在忍受斷裂的腿骨疼痛長達六周後，最終在上月29日接受了手術，但術後還須休息數月時間，而她的丈夫因需要照顧妻子而無法全職工作。此外，兩人在當地也沒有親戚，要社會幫助以支付租金、生活費和持續的醫療費用。

壁畫項目負責人、曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡表示，儘管這名嫌犯未被指控犯下仇恨犯罪，但當時襲擊發生時，有十幾名其他乘客在月台上，但他卻選擇了攻擊許亞楠。因此他希望籍此籌款機會，向外界傳達對種族歧視和仇恨犯罪的反對及警惕。

籌款頁面為https://gofund.me/97ad3acc。