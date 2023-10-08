新型「修屋頂詐騙」 62分局示警

市警62分局在布碌崙華人社區服務中心舉行警民會議。(記者胡聲橋／攝影)

市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)攜數名警員，日前在布碌崙(布魯克林)華人 社區服務中心(CASS)舉行警民會議，他們提醒民眾注意新出現的「修屋頂詐騙 案」，嫌犯以修屋頂為名，爬上屋主屋頂並伺機破壞，之後則向屋主索要數千元的維修費用。

62分局警員諾戈爾(Eduard Nogol)介紹，日落公園 和班森賀等地區，最近出現了一種新型的詐騙，他稱為「修屋頂詐騙」。

諾戈爾說，根據受害人的報案，此類案件通常是兩名男子結夥來敲門，說屋主的屋頂有小的問題，需要修理，花幾百元錢就夠。

而當他們一上屋頂，就開始破壞屋頂，然後告訴屋主，至少需要幾千元才能修好。根據目前的報案記錄，涉案的兩名男子有的說是白人，也有的說是西語裔。

一名居民則在警民會上發言，她的朋友就碰到類似的事，有人敲門說她家的瓦斯漏氣，要進屋修理。警方則在此時提醒，不要輕易讓這種人進家門，瓦斯漏氣要找瓦斯公司。

市警62分局局長劉志強則在警民會上介紹，今年以來，各項犯罪都呈下降趨勢，包括商店偷盜現象。62分局今年共接到774起商店偷盜案件，而去年同期為802起。

他也提醒，商家不要把啤酒這樣的商品放在門口銷售，也千萬不要自己去制止偷盜者，更不能關上店門擒賊，因為這會給商家帶來巨大損失，而且有可能違法。

他建議，如果是慣偷，商家又有證據在手，小偷一進門，商家就可以報警了。

至於各類金融詐騙和身分盜竊案件，警方提醒不要貪小便宜，不要輕易相信陌生的電話和短信，不輕易透露身分信息，有事要多方核實。

包括海灣公園大道華商聯合會會長李志波和華人社區服務中心行政總裁吳燕珊在內的數十名華裔商家和居民代表參加了這次警民會議。