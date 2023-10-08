我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

不滿新澤西提告 MTA要求參與聯邦訴訟 捍衛堵車費新政

記者張心╱紐約報導
大都會運輸署(MTA)日前向新澤西聯邦法院提出請求，希望能與聯邦政府聯手，協助對抗新澤西州長對MTA堵車費的訴訟。(MTA提供)
大都會運輸署(MTA)日前向新澤西聯邦法院提出請求，希望能與聯邦政府聯手，協助對抗新澤西州長對MTA堵車費的訴訟。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)日前向新澤西聯邦法院提出請求，希望能與聯邦政府聯手，協助對抗新澤西州長對MTA堵車費的訴訟。

大都會運輸署在法庭文件中寫道，新澤西州是在試圖破壞堵車費的徵收計畫，其終極目標非常明確，就是要阻止紐約州此項「里程碑式的政策」。此外，大都會運輸署還認為，新澤西州反對的主要原因，是因為這筆收入流入了紐約州，而非新澤西州。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)曾在7月21日於聯邦法院提起訴訟，要求紐約州停止對進入紐約市曼哈頓60街以南的車輛徵收堵車費，認為該計畫將為新澤西州居民帶來不合理的經濟與環境負擔。

墨菲在起訴書中表示，新澤西州對聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)通過的堵車費計畫深表懷疑，聯邦運輸部(DOT)沒有盡到充分的審查職責，使新澤西州居民遭受不公平的對待，「堵車費計畫本質上是在剝削居民以填補交通預算，聯邦運輸部的失職使聯邦公路管理局非法加快了這項計畫的進程」。

對此說法，大都會運輸署向法庭解釋，在厚達4000頁的調研報告中，當局發現堵車費徵收將對環境產生重要的積極影響，而新澤西州此舉將威脅公眾的經濟和環境利益，「新澤西州短視且自私地延遲和阻止該項目的實施，這樣下去，最終的受害者也將包括新澤西州的居民。」

聯邦政府已於去年6月批准MTA堵車費計畫，目前具體的收費標準尚在討論之中，預計負責決定收費標準的MTA交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)將在本月內，就收費和豁免提出最終建議。

新澤西州 堵車費 大都會

上一則

松柏之家26年慶 表彰傑出貢獻者

下一則

國會議員孟昭文募款晚會 華社代表相挺

延伸閱讀

新州最低時薪明年漲至15.13元 超過州長原定目標

新州最低時薪明年漲至15.13元 超過州長原定目標
新州最大州府勞工工會 與州長達協議

新州最大州府勞工工會 與州長達協議
懷舊風正濃 連這種商品也很搶手

懷舊風正濃 連這種商品也很搶手
新州州務卿韋伊 宣誓就任副州長 接替奧利佛遺缺

新州州務卿韋伊 宣誓就任副州長 接替奧利佛遺缺

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12
監控錄像拍下道林襲擊卡森的畫面。(截取自CBS New York YouTube)

殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

2023-10-06 15:18

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911