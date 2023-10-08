不滿新澤西提告 MTA要求參與聯邦訴訟 捍衛堵車費新政

大都會運輸署(MTA)日前向新澤西聯邦法院提出請求，希望能與聯邦政府聯手，協助對抗新澤西州長對MTA堵車費的訴訟。(MTA提供)

大都會 運輸署(MTA)日前向新澤西聯邦法院提出請求，希望能與聯邦政府聯手，協助對抗新澤西州 長對MTA堵車費 的訴訟。

大都會運輸署在法庭文件中寫道，新澤西州是在試圖破壞堵車費的徵收計畫，其終極目標非常明確，就是要阻止紐約州此項「里程碑式的政策」。此外，大都會運輸署還認為，新澤西州反對的主要原因，是因為這筆收入流入了紐約州，而非新澤西州。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)曾在7月21日於聯邦法院提起訴訟，要求紐約州停止對進入紐約市曼哈頓60街以南的車輛徵收堵車費，認為該計畫將為新澤西州居民帶來不合理的經濟與環境負擔。

墨菲在起訴書中表示，新澤西州對聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)通過的堵車費計畫深表懷疑，聯邦運輸部(DOT)沒有盡到充分的審查職責，使新澤西州居民遭受不公平的對待，「堵車費計畫本質上是在剝削居民以填補交通預算，聯邦運輸部的失職使聯邦公路管理局非法加快了這項計畫的進程」。

對此說法，大都會運輸署向法庭解釋，在厚達4000頁的調研報告中，當局發現堵車費徵收將對環境產生重要的積極影響，而新澤西州此舉將威脅公眾的經濟和環境利益，「新澤西州短視且自私地延遲和阻止該項目的實施，這樣下去，最終的受害者也將包括新澤西州的居民。」

聯邦政府已於去年6月批准MTA堵車費計畫，目前具體的收費標準尚在討論之中，預計負責決定收費標準的MTA交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)將在本月內，就收費和豁免提出最終建議。