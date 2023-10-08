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布碌崙南區市議員候選人辯論會 觀眾屢嗆紀思庭

記者顏潔恩╱紐約報導
(左起)阿德爾、李凱健、譚瑩瑩、紀思庭日前在布碌崙貝瑞吉舉辦南區市議員候選人辯論會。(讀者提供)
(左起)阿德爾、李凱健、譚瑩瑩、紀思庭日前在布碌崙貝瑞吉舉辦南區市議員候選人辯論會。(讀者提供)

紐約樂齡會(AARP)日前在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉舉辦南區市議員候選人辯論會，其中以第47市議員選區的民主黨紀思庭(Justin Brannan)、共和黨李凱健(Ari Kagan)的交鋒最有看頭，一到兩人的辯論，現場火藥味便變得十足，不少耆老觀眾也屢次對紀思庭表達不滿，而發出噓聲。

出席辯論會的還有第43市議員選區的共和黨譚瑩瑩、以及第48選區的民主黨候選人阿德爾(Amber Adler)，但由於兩人的對手均未參與，現場焦點轉移到此前就多次隔空交火的紀思庭、李凱健身上。

針對住房議題，紀思庭認為現在在城市開發可負擔住房愈來愈難，對低收入者而言，就算能夠負擔得起廉價房租，但高昂的生活費用也會壓垮他們，因此推出「可負擔房源」時，要確保價格方面真的能讓住客承擔得起；李凱健則直接承諾，將會堅持投票反對房產稅增加，不給居民增加經濟負擔，此話一舉獲得觀眾的掌聲歡呼。

辯論持續約一個小時，當主辦方宣布最後一個關於氣候變化的議題時，掀起台下觀眾的強烈不滿，質疑主辦方沒有提問紐約客當下最關心的公共安全、難民危機等問題的用意；許多人更是直接從座位上站起身，對紀思庭拋出問題，「你相信犯罪嗎？」、「為何支持削減警局10億元？」，經過一番的協調後，觀眾才願意配合。

在後來的採訪中，紀思庭表示這是一場很好的辯論會，批評對手沒有憑藉真實數據、紀錄說話，「他全程就只是指責別人而已」；針對現場的插曲，他也笑說李凱健帶了一群朋友過來，還嘗試發起毫無意義的示威，他並不在意。

李凱健則對主辦方準備的問題中沒有目前紐約市面臨較重大的議題感到驚訝，指自己獲得了四個主要警察工會的背書，感到非常驕傲，而對手無論是在康尼島、還是貝瑞吉，都從未公開反對過在這些社區開設無證客收容所，還支持削減警局經費，無視城市治安。

11月7日普選中，布碌崙南區有幾個備受關注的選區；除紀思庭和李凱健兩人都為競選連任，激烈地推動競選活動外，還有第43選區的譚瑩瑩、民主黨莊文怡、以保守黨參選的拉貝拉(Vito LaBella)的角逐。

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