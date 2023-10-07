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長島華生掃街疑遭仇亞攻擊 華社譴責

記者邢易霖／紐約報導
顏偉華及當地議員與民眾，堅決反對仇亞歧視。(記者邢易霖／攝影)
顏偉華及當地議員與民眾，堅決反對仇亞歧視。(記者邢易霖／攝影)

長島納蘇郡(Nassau County)郡議員(County Legislator)候選人顏偉華，6日聚集當地官員和社區民眾，就華裔未成年志工在掃街時遭受屋主歧視、暴力及言語攻擊的問題發聲，他呼籲各界人士必須維護自身權益，堅決反對仇亞歧視及犯罪。

據悉在2日傍晚，一名14歲的華裔高中生在掃街過程中遭到一位屋主的攻擊，該屋主先是推搡了這位高中生，隨後用拳頭攻擊了他的面部。

當時，孩子與另一名華裔成年人一起掃街，志願者們在整個過程中沒有發表或採取任何冒犯或過激的言辭或行為。事後，受害者對屋主進行拍攝想要錄下證據，攻擊者明知自己正在被拍攝，卻反而對著鏡頭大喊：「我襲擊了你！」然後大聲發表了一些涉及文化和種族的侮辱性言論。

顏偉華表示，雖然家長可能要求不報案，因為孩子並未受到嚴重的傷害，情緒相對穩定，但許多創傷可能不會立即表現出來，而可能是長期影響。因此，他們需要一個能夠發聲場，這將有助於社區的成長和發展。社區中可能存在著不少隱藏的針對亞裔的犯罪現象，並對亞裔造成了傷害。

他指出，納蘇縣與紐約市不同，沒有專門的機構來處理仇亞犯罪，因此需要有人站出來捍衛受害者的權益。社區應共同努力，確保不受種族歧視對待，不讓受害者擔心會遭受二次傷害，並使他們能夠勇敢地站出來發聲，同時也讓警方更好地處理這些事件。他呼籲議員們共同努力，「只有通過譴責這種行為，我們才能保護我們的家庭和孩子，否則暴力事件將升級。」

顏偉華參選的納蘇郡第10選區，也擁有眾多的華裔和亞裔居民，他表示將為亞裔爭取更多的權益。此次活動到場的支持者還包括前市警藏族警員昂旺(Baimadajie Angwang)、前北罕普斯狄鎮長凱曼(Jon Kaiman)、鎮議員露維(Veronica Lurvey)、北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員候選人劉巧怡(Christine Liu)和NAACP長島分會副主席Desiree Woodson等。

亞裔 華裔 種族歧視

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