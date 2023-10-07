池坊花道示範表演會 12日植物園登場

由國際插花協會和紐約植物園 共同主辦的「池坊花道示範表演會」，將於12日(周四)上午11時至下午1時，在布朗士 區植物園羅絲廳(Ross Hall)舉行，為歡衆展現池坊花道的精髓，並呈現由傳統到現代、由靜態到動態的創新花型和精湛的池坊插花藝術。

據介紹，池坊花道(Ikenobo Ikebana)是日本 最古老的插花藝術，始於15世紀，至今已有550多年的歷史。池坊之後，日本有千百個不同的花道流派，均源於池坊。

池坊花藝的宗旨在提供人們對大自然美的欣賞，並透過花藝傳遞和諧和美的感受。它的總部位於京都六角堂，這也是池坊花藝的發源地。

池坊花藝的歷代傳人均為高僧，現已傳至第45代傳人池坊專永。早期插花師法自然，也從中國的山水畫吸取靈感，以表現大自然的的美和季節變化所帶來的不同節氣風味。在日本特別注重使用當季的花卉，表現不同季節的風貌。

最初，池坊花藝是用來祭祀供奉神明，當時只有王公貴族和武士家庭允許供養。隨著時代得變遷，逐漸擴展到民間，也因建築、居住和活動空間的變化，花型也在傳人的不斷創新下，從傳統走入現代化，豐富了池坊多樣的花型，有立花、盛花、生花、自由花等。

池坊秉承其一貫的哲學、美學和師法大自然季節變換景觀的原則，期望帶給人們諧和、均衡和陰陽協調的美感經驗。

池坊花道經歷500多年的研究、推展與宏揚，已遍及全球各地，逐漸走岀傳統，成為一種跨時代的藝術風格。在今日瞬息萬變的世界，開啓了連結傳統與現代，過去與未來的橋樑作用，帶給人啓發和喜悅。

由京都池坊總部派來的高階教授野田學，將為歡衆展現池坊花道的精髓，由傳統到現代、由靜態到動態的創新花型和精湛的池坊插花藝術。

活動將於12日(周四)上午11時至下午1時舉行，地點是紐約植物園(New York Botanical Garden)羅絲廳(Ross Hall)，地址為布朗士南方大道(Southern Boulevard)2950號。民眾可登錄https://reurl.cc/z663zp購票。