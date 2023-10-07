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心目華埠文化節 活動豐富多彩

記者邢易霖╱紐約報導
第六屆華埠藝術節在整個十月拉開帷幕，心目華埠(Think!Chinatown)將舉辦一系列免費公共文化活動。(記者邢易霖╱攝影)
第六屆華埠藝術節在整個十月拉開帷幕，心目華埠(Think!Chinatown)將舉辦一系列免費公共文化活動。(記者邢易霖╱攝影)

心目華埠(Think!Chinatown)將在10月舉辦一系列免費公共文化活動，其中包括舞蹈、歌劇、電影放映、展覽、音樂表演、茶藝體驗、街區派對等，旨在向更多民眾介紹華埠草根藝術家和新晉亞裔藝術家，讓他們在相互對話的背景下與華埠遊客和社區民眾認識交流，呈現豐富多彩的文化。

心目華埠藝術節執行總監鄺海音表示，許多藝術作品來自亞美藝術中心的收藏，大多是上世紀八九十年代收集的，已經存放了幾十年。他們一直在與年輕的策展人合作，創作這樣的展覽，也是旨在讓對藝術感興趣的新一代了解亞裔藝術家的歷史脈絡。

鄺海音強調，舉辦的所有活動都要真正將社區放在心上，努力為社區量身定製節日活動，同時也為社區帶來人氣。大多數活動都是免費的，旨在將不同年齡段的人聚集在一起，讓每個人都能參與其中並享受其中。

她認為，華埠社區所代表的的並不僅僅是小商家、居住在這裡的長者、或是街頭的農產品市場。華埠社區更是代表如何將這些元素融合在一起、維系鄰裡關係的穩固、以及讓人們在這個街區中感到自豪及歸屬感，「我認為藝術和文化在其中扮演著重要的角色，這也是我認為亞裔無論是否在華埠出生或長大，都對這個社區充滿感情的重要原因之一，因為在華埠，他們找到了文化上的歸屬感。」

本月12日(周四)晚上8時至9時，心目華埠將在華埠拉菲逸街(Lafayette Street)87號，展示「講故事系列」的精選作品，作品將許多長者和社區成員的口述歷史，剪輯成引人入勝的短片，並融入了藝術元素。

更多免費活動的節目時間，可瀏覽官網：https://www.thinkchinatown.org/artsfest。

心目華埠藝術節執行總監鄺海音和項目管理員劉凱儀介紹藝術節的各項活動。 。 (...
心目華埠藝術節執行總監鄺海音和項目管理員劉凱儀介紹藝術節的各項活動。 。 (記者邢易霖╱攝影)

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