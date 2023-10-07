心目華埠文化節 活動豐富多彩

第六屆華埠藝術節在整個十月拉開帷幕，心目華埠(Think!Chinatown)將舉辦一系列免費公共文化活動。(記者邢易霖╱攝影)

心目華埠 (Think!Chinatown)將在10月舉辦一系列免費公共文化活動，其中包括舞蹈、歌劇 、電影放映、展覽、音樂表演、茶藝體驗、街區派對等，旨在向更多民眾介紹華埠草根藝術家和新晉亞裔 藝術家，讓他們在相互對話的背景下與華埠遊客和社區民眾認識交流，呈現豐富多彩的文化。

心目華埠藝術節執行總監鄺海音表示，許多藝術作品來自亞美藝術中心的收藏，大多是上世紀八九十年代收集的，已經存放了幾十年。他們一直在與年輕的策展人合作，創作這樣的展覽，也是旨在讓對藝術感興趣的新一代了解亞裔藝術家的歷史脈絡。

鄺海音強調，舉辦的所有活動都要真正將社區放在心上，努力為社區量身定製節日活動，同時也為社區帶來人氣。大多數活動都是免費的，旨在將不同年齡段的人聚集在一起，讓每個人都能參與其中並享受其中。

她認為，華埠社區所代表的的並不僅僅是小商家、居住在這裡的長者、或是街頭的農產品市場。華埠社區更是代表如何將這些元素融合在一起、維系鄰裡關係的穩固、以及讓人們在這個街區中感到自豪及歸屬感，「我認為藝術和文化在其中扮演著重要的角色，這也是我認為亞裔無論是否在華埠出生或長大，都對這個社區充滿感情的重要原因之一，因為在華埠，他們找到了文化上的歸屬感。」

本月12日(周四)晚上8時至9時，心目華埠將在華埠拉菲逸街(Lafayette Street)87號，展示「講故事系列」的精選作品，作品將許多長者和社區成員的口述歷史，剪輯成引人入勝的短片，並融入了藝術元素。