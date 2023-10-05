黃敏儀聯合紐約長老會醫院 提供免費流感疫苗

市議員黃敏儀日前宣布，將聯合紐約長老會醫院提供免費流感疫苗。(記者高雲兒／攝影)

市議員黃敏儀於日前宣布，將聯合紐約長老會醫院提供免費流感疫苗 ，該疫苗由市衛生局捐贈，優先提供給19歲以上的成人中沒有醫療保險 的人士，以應對即將到來的流感季節。

據悉，流感通常在秋冬季節盛行，常帶來發燒、咳嗽和喉嚨痛等不適症狀，至今已成為全美第八大死因，每年平均有5%至20%的人口感染流感，導致超過20萬人住院治療，特別是65歲以上的年長者族群，他們面臨更高的風險，因此更應該注重接種流感疫苗以預防流感及其併發症。

市議員黃敏儀表示，為了給沒有醫療保險的人士提供疫苗，她特別聯合紐約長老會皇后醫院及紐約長老會下城醫院 「福安康寧」華人社區保健計畫舉辦該活動，「任何文件表格都由辦公室幫助填寫，毋須擔心」。

紐約長老會下城醫院社區事務和醫務關係總監黎翠文說，當下新冠疫情反覆，又到流感季節，人們更應注重防護；對於新冠疫苗加強針和流感疫苗是否可以同天打的疑問，她表示若身體健康，無慢性疾病，可以在同天打，最好是不同的手臂，剩餘的人群建議在不同日打針，「可以間隔一個禮拜，先看看加強針的反應，然後再打流感疫苗」。

她提示，本次活動針對成年人提供疫苗接種，要求年滿19歲或以上，但孕婦不適合參加。參加者除了需攜帶有照片的身分證明文件以驗證年齡，不需其他任何證件，疫苗將優先提供給沒有醫療保險的人士；在注射日過去五天內被診斷患有新冠肺炎或發燒超過100度的民眾，不可參加。

疫苗數量有限，民眾需要提前電話預約，額滿即止。有需要的民眾可聯絡市議員黃敏儀辦公室(718) 888-8747或電郵[email protected]預約，地點在黃敏儀辦公室，法拉盛 38大道135-27號388室，時間為14日(周六)上午10時至下午2時。