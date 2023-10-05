華埠雙十國慶遊行 10/10下午登場

中華公所及活動籌備委員確定雙十遊行細節。(中華公所提供)

為慶祝中華民國 112年雙十國慶，紐約中華公所及活動籌備委員會於4日召開最後一次集體會議，協談並確定具體慶祝流程及方式，旨在延續傳統以展現對母國的尊重和歡慶之情。

按照計畫，本次雙十國慶遊行活動將於10日(周二)在曼哈頓華埠 舉行，並已取得市警(NYPD)核發的活動許可及巴士禁入通知。活動當日，升旗儀式將於下午1時30分在中華公所門前舉行，隨後全體嘉賓將步行至哥倫布公園向孫中山銅像獻花。

遊行則將於當日下午4時30分開始，起始地點為勿街(Mott St.)，並行經堅尼路(Canal St.)、且林士果(Chatham Square)、茂比利街(Mulberry St)、包厘街(Bowery)和東百老匯街(East Broadway)等地，目的地為中華公所正門。遊行隊伍中將包括美國與中國國旗旗手隊，以及駐紐約台北經濟文化辦事處隊等團體。

雙十國慶籌備委員會主任委員、中華公所主席曾偉康表示，本年慶典為疫情 後的第二次活動，但將按照疫情前的規模組織慶祝，亦會嚴格執行衛生及安保措施，確保活動順利舉辦。

根據主辦方，從8日起，華埠各街道將開始懸掛中華民國國旗，同時多場慶祝匯演亦會在中華公所中山紀念堂舉行。同時出席會議的還有經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐、皇后區雙十國慶籌備委員會主委李金標與新澤西州雙十國慶籌備委員會主委李僑韋等人。