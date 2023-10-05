我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

華埠雙十國慶遊行 10/10下午登場

記者劉梓祁／紐約報導
中華公所及活動籌備委員確定雙十遊行細節。(中華公所提供)
中華公所及活動籌備委員確定雙十遊行細節。(中華公所提供)

為慶祝中華民國112年雙十國慶，紐約中華公所及活動籌備委員會於4日召開最後一次集體會議，協談並確定具體慶祝流程及方式，旨在延續傳統以展現對母國的尊重和歡慶之情。

按照計畫，本次雙十國慶遊行活動將於10日(周二)在曼哈頓華埠舉行，並已取得市警(NYPD)核發的活動許可及巴士禁入通知。活動當日，升旗儀式將於下午1時30分在中華公所門前舉行，隨後全體嘉賓將步行至哥倫布公園向孫中山銅像獻花。

遊行則將於當日下午4時30分開始，起始地點為勿街(Mott St.)，並行經堅尼路(Canal St.)、且林士果(Chatham Square)、茂比利街(Mulberry St)、包厘街(Bowery)和東百老匯街(East Broadway)等地，目的地為中華公所正門。遊行隊伍中將包括美國與中國國旗旗手隊，以及駐紐約台北經濟文化辦事處隊等團體。

雙十國慶籌備委員會主任委員、中華公所主席曾偉康表示，本年慶典為疫情後的第二次活動，但將按照疫情前的規模組織慶祝，亦會嚴格執行衛生及安保措施，確保活動順利舉辦。

根據主辦方，從8日起，華埠各街道將開始懸掛中華民國國旗，同時多場慶祝匯演亦會在中華公所中山紀念堂舉行。同時出席會議的還有經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐、皇后區雙十國慶籌備委員會主委李金標與新澤西州雙十國慶籌備委員會主委李僑韋等人。

中華民國 華埠 疫情

上一則

Firstrade第一證券 成功達成100%線上交易里程碑

下一則

紐約客談／美中文化交流 助打破隔閡

延伸閱讀

慶祝中華民國112年雙十國慶 10月7日法拉盛升旗典禮及慶祝大會

慶祝中華民國112年雙十國慶 10月7日法拉盛升旗典禮及慶祝大會
曼哈頓華埠「中國日」遊行 市長亞當斯、總領事黃屏出席 盼帶動社區復甦

曼哈頓華埠「中國日」遊行 市長亞當斯、總領事黃屏出席 盼帶動社區復甦
華埠當代藝術節 體驗互動藝術

華埠當代藝術節 體驗互動藝術
范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房

范士丹為華埠戰鬥 保護低收入住房

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

2023-09-28 19:15
眼鏡店的地下室也慘遭洪水襲擊。(黃女士提供)

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

2023-09-30 02:30
28日下午，門口貼著歇業告示的金陵麵包店內擠滿了顧客，甚至延伸到店外的地鐵口。(記者高雲兒／攝影)

紐約金陵麵包店將熄燈 商改區：恐有更多平價老店消失

2023-09-29 16:12

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安