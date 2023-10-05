曼哈頓華埠怡東商場改造計畫 獲亞當斯批准

怡東商場翻新規畫效果圖，預計2025年完工。(中華總商會提供)

曼哈頓華埠 地標性建築之一怡東商場，數年前由於東百老匯 商場股份有限公司(East Broadway Mall Inc.)因經營不善破產，加上疫情和人口外遷的影響，導致商家流失嚴重，一度被市府接管；在月前市管理服務局(DCAS)宣布由紐約中華總商會成員控股集團作為新任業主後，市長亞當斯(Eric Adams)已於近日批准此變動。

自2019年東百老匯商場股份有限公司，因出現長期欠租情況和陷入與市府的訴訟，提交破產申請後，租賃抵押權持有方和富銀行(Bank of Hope)便行使引入新租賃方的權利，由市管理服務局尋找新經營者並重擬租約。本年5月，當局已選擇中華總商會成員林嘉華所控制公司成為新商場經營者。

市管理服務局資產規畫助理主任丹尼爾斯(Kyle Daniels)表示，銀行已在參與競標的企業中，選擇了由林嘉華領導的東百老匯集團(Broadway East Group, LLC)，作為東百老匯88號怡東商場的新管理者，在未來至少20年中經營此上世紀80年代開發的商場。同時，市長亞當斯已在上周簽署批准經營者變動。

根據市府成員，新租約預計將在今年秋天簽訂。合同細則顯示，東百老匯集團將與市府簽訂20年的合約，其中包括結束後的10年續約選項。合同還要求新管理者保護現有租戶、提供試點租金 和至少500萬元的前期投資。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)說，翻新工程預計將在2025年初完成，其將是華埠的「新篇章」且象徵著社區復興。據市府安排，目前商場租戶將被允許以當前租金在建築物內繼續租用至少兩年。馬泰則表示正努力將這一時間線協商至五年。

市管理服務局發言人霍奇森(Anessa Hodgson)指，市府正在與新的經營者合作，確定是否會尊重現有租約，並找到對所有參與方都可接受的解決方案。開發方面，東百老匯集團行政總監江健庭(Kevin Kong)表示，將邀請建築師在不改變商場三層結構的前提下，作出優化，底層擬為美食廣場、一樓擬為零售區域、二樓擬為酒樓，工期預計在12至18個月之間。

主要代表華裔餐飲從業者利益的318工會負責人馬維林(Nelson Mar)說，除已搬遷的金豐大酒樓之外，該翻新酒樓將成為社區最大的用餐空間，及僅有的存在工會的餐廳。