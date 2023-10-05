布碌崙區長提4舉措 改善住房、公衛等危機

雷諾索4日在區政廳內公布「布碌崙綜合計畫」。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)4日公布「布碌崙綜合計畫」(The Comprehensive Plan for Brooklyn)，號稱是紐約市 首個針對特定區域推行大規模工作的計畫，將採取四項舉措，旨在改善住房、公共衛生等。

該計畫旨在通過土地利用、政策、及預算建議來解決布碌崙的住房、公共衛生、交通、環境等危機，雷諾索辦公室對該區的數據和資訊進行全面分析，通過地圖直觀地顯示從住房資源、到民眾預期壽命等方面的不平等情況；他也強調，這份計畫與選區重畫無關，但自此後會視為指南，用來做土地使用建議和決策。

雷諾索4日公布的計畫主要有四個方面內容；首先是住房供給成長和停車位需求管理，重點關注該區的南部和東部，當前其住房供給成長率跟不上人口增長率，加上地鐵服務不足，民眾需要開車增加行駛路程；建議促進更多「公平住房」(Fair Housing)、公共運輸交通工具的發展。

在健康和保健經濟方面，著重在布碌崙東部，報告顯示在健康相關的問題上，這裡的數據與其他社區情況不同；例如較多在醫療保健機構、教育工作者居住的東南部，就有利於加強社區服務、減少照護障礙、改善健康的優勢。

在改善街道和環境方面，計畫重點關注車禍率高、環境正義(Environmental Justice)等問題較嚴重的布碌崙北部，希望通過舉措帶來安全的街道、交通便利的社區、更好空氣品質、及對有毒場所的修復。

該計畫還擬設立具有彈性的基礎設施和就業 機會，注重在海濱和工業區，旨在促進工業的就業率、發掘新的貨運運輸選擇，為布碌崙的綠色經濟創造機會。

雷諾索表示，目前遊民問題的嚴重程度快趕上1930年代大蕭條時期，而且暴雨時常淹沒社區街道和樓宇、低收入社區的健康狀況不佳，「這就是一個沒有妥善規畫的城市會出現的樣子」。

他也指出，紐約市長期以來依賴零碎的資源，無法滿足居民的需求，所提的方案也缺乏遠見和原則，導致資源分配不公平；而綜合計畫平衡了當地和全市的需求，以便所有居民都能獲得平等的健康資源。