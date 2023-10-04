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考克斯會華裔團體 暢談美國夢核心價值

記者高雲兒／紐約報導
紐約州共和黨主席考克斯日前出席由華裔團體在法拉盛舉辦的宴會。(與會者提供)
紐約州共和黨主席考克斯日前出席由華裔團體在法拉盛舉辦的宴會。(與會者提供)

紐約州共和黨主席考克斯(Edward Cox)日前出席由華裔團體在法拉盛舉辦的宴會，討論美國夢、教育的關鍵作用以及維護精英體制原則下的公平教育機會。

這次宴會由紐約州長島的華人保守團體和基督徒主辦，匯聚了來自紐約市及周邊地區的華人企業家等，共有200人參加，當天還是考克斯的生日，在場民眾都為他慶生。

考克斯演講圍繞著美國夢的核心價值，他表示，這一價值強調每個人都應該有平等的機會，在這個國家實現成功，不論其種族、背景或經濟地位如何。他提到了自己作為五月花移民後代的身分，強調了他對美國的感恩之情；他說，「我們的祖先來到這個國家，追求自由和機會。我們要牢記他們的奮鬥，感恩他們為我們留下的美國夢。」

考克斯進一步講述了他對家庭價值觀的珍視，強調家庭作為社會的基石的重要性，並表示家庭價值觀，是美國夢實現的重要支持之一；他也分享了自己通過教育努力向上改變命運的心得和歷程，並稱教育是改變命運的關鍵，「我們應該為每位學生提供平等的機會，讓他們能夠充分發揮潛力。」

參加宴會的200人中多為華人，他們對考克斯的觀點頗為贊同，一位不願意透露姓名的與會者表示，教育公平對華人來說十分重要，雖然理解平權行動的目的，「但有時候我們擔心，這些政策可能過度干預精英教育，影響了那些非常努力學習的華裔學生」。

教育 華人 紐約州

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