華裔兒童模特 紐約時裝周走秀

來自史岱文森高中的朱以寧對模特走秀有濃厚興趣。(Grace Khan提供)

華人 兒童模特日前亮相紐約時裝周，共有25位華裔 青少年和兒童模特參加走秀，年齡最小的僅有3歲5個月，為觀眾帶來一場難忘的時尚 盛宴。

此次活動旨在宣揚中國傳統文化服飾，讓世界各地的人士可以更好的了解中國服飾文化，秀場呈現特色蒙古服飾，主辦方以傳統蒙古婚慶服飾為靈感，精心設計了一系列適合兒童的服飾。服裝採用了蒙古族特有的面料和圖案，色彩鮮艷且富有民族特色。小模特們在舞台上展示出他們的優雅和自信，展示出蒙古服裝的獨特魅力，展示傳統文化之美的機會。

除此之外，活動還展示了兒童優雅禮服和婚禮小花童系列服裝。服飾融合了流行趨勢和兒童元素，孩子們身著華麗的小婚紗，手托著亮眼的花籃，緩步走過T台，將觀眾帶入一個童話般的夢幻世界。

組織這場走秀的時尚業者韓美表示，這不僅是一場時尚表演，更是孩子們展現自我和表達情感的機會，參與活動的孩子們在準備過程中深入了解蒙古族服飾背後的故事，因此能夠更好地理解服裝所蘊含的文化意義。這次經歷讓他們有機會在時尚的舞台上，以獨特的方式傳達自己的情感和對文化的理解。

參加走秀兒童之一的家長杨玉芳(Ellie Yang)表示，感謝主辦方給孩子提供一個平台展示，其認為要從小培養孩子的民族自信，讓出生在美國的華人孩子不忘初心，了解祖籍國的民族背景，這樣可以更好的融合中美文化，讓孩子逐漸實現全面發展，學會更好的接納和包容文化的多樣性。