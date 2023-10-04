台師大美東校友會慶50周年 辦疫後首場音樂會

為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會將在22日(周日)於台灣會館舉辦音樂會。(記者高雲兒／攝影)

為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會將在22日(周日)於台灣會館舉辦音樂會，旨在傳承和創新，讓校友會的精神代代相傳。

國立台灣師範大學留美校友會會長游秀貞表示，為慶祝教師節及豐富社區生活，台灣師範大學美東校友會每年均邀請校友及熱愛音樂的人士，為社區帶來高水平的公益音樂會，當中因疫情 停辦三年，這是疫情後的第一場音樂會，因此急切盼望能和社區居民繼續交流。

此次音樂會將主打親子 音樂會。策畫人苏詠淳說，這次音樂會是為了傳承，讓校友們帶著孩子共同來參加，「到時候我們也會有大合唱，希望台上台下的互動為音樂會增添趣味」。

她補充，此次除了音樂，也有畫展 、照片展等，打造一場藝術盛宴。美東師大校友會副會長紀慶華說，他也會帶來幾幅活潑的畫前來參展，「這次校友會可以讓忙碌的中年校友帶孩子參加，一舉兩得」。

陣容上，夫妻檔男高音范增昌博士及鋼琴家游秀貞作為開場表演嘉賓，會帶來「點心擔 」和「杯底不可飼金魚」，兩位小朋友——7歲的Maya Morrison和5歲的Sylvie Morrison都會帶來鋼琴演奏，著名女高音張心梅和台灣新銳女歌手羅以琳也會在現場表演。