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巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

俄州中餐館槍案 2死者落葬

記者顏潔恩／紐約報導
俄州中餐館槍擊案死者黃志春(穿白T恤者)、林柄鑾(穿藍背心者)日前已出殯。(親屬提供)
俄州中餐館槍擊案死者黃志春(穿白T恤者)、林柄鑾(穿藍背心者)日前已出殯。(親屬提供)

上個月在俄亥俄州包陵格林市(Bowling Green)遭槍擊斃命的兩名華男林柄鑾、黃志春，日前已在妻孩和老父母的送行下，先後在賓州費城出殯落葬；3日為黃志春辦理完後事的遺孀黃太太指出，年幼的孩子似乎意識到不對勁，不停詢問「爸爸怎麼還不醒來」，令她萬分悲痛又難以啟齒，目前也已收到社區民眾的捐款及來信，鼓勵他們要努力振作。

9月17日凌晨，當地一處民宅發生二死一傷的槍擊案，兩名死者與62歲的兇嫌王曉松均為日式餐廳Ninja Hibachi Sushi Steak House的員工；據稱王曉松因不滿遭到解雇，於前一晚攜帶一把槍到員工宿舍內，幫大老闆代為結算工資的林柄鑾、黃志春不慎死於其槍下，過程中一名壽司師傅肩膀中彈身亡，宿舍其他人倉皇逃命，險些也被子彈擊中。

親屬也表示，儘管兇嫌與餐館內其他人不和，經常吵架，但林、黃都是生性善良，會幫忙努力化解衝突的人，待兇嫌很不錯的，沒想到卻被對方如此殘暴地對待。

兩名死者的家屬日前曾到布碌崙(布魯克林)美國亞裔社團聯會總會求助，表示黃志春是家中老大、而林柄鑾是他的妹夫，除了兩人的年近70歲的老父母和妻子外，黃還留下七歲、四歲和兩歲的小孩，林則有一對四歲的龍鳳胎；出事前兩人都是家裡的頂梁柱，慘案的發生令兩個家庭瞬間支離破碎，不僅要承受喪親之痛，兩家人又有老又小，生活陷入困境。

黃志春的遺孀3日表示，當天丈夫已出殯，葬在了費城的一家墓園裡，而9月28日也已辦理了林柄鑾的後事，因希望能彼此離家人近一些，其遺體也同樣葬在費城；她形容當日的出殯情況，哭得最為傷心欲絕的還是丈夫的母親，而兩歲、四歲的兒女還很懵懂、不懂死亡是什麼，不停問道「為什麼爸爸睡了那麼久還不醒來」，稚嫩的語氣令她語塞，更感心痛。

黃太太說，自上次召開記者會之後，兩家人收到3000多元的捐款，但對於他們當下的處境來說，其實還遠不足；不過黃太太依舊感謝社區各界的愛心，特別是收到一名90多歲老奶奶寄來的支票和信件，給予她鼓勵。

該名奶奶在信中寫到，對死者和兩家人的遭遇感到很難過，兇嫌自會得到法律制裁，希望生者要化悲憤為力量、振作起來，並好好地培養和教育孩子們，未來成為社會上的有為青年；黃太太說從這份信中獲得力量，已經珍藏了起來，會反覆琢磨。

「目前面臨最大的困難還是生活」，黃太太說，因為孩子還小，她現階段無法外出找工作，希望等到孩子大一些，便會承擔起養家糊口的工作。

目前，死者的親屬已在籌款網站GoFundMe中發起籌款活動，有意捐贈的民眾，可瀏覽https://gofund.me/e71a31bb，或可通過zelle轉帳，輸入[email protected]將善款轉發到兩家人的聯名帳戶中，或寄支票到2838 S Sheridan St,Philadelphia, PA 19148，收信人和支票收款人寫Meiqin Huang，備註(Memo)寫「For 黃志春和林柄鑾家人」。

俄州中餐館槍擊案死者黃志春(穿白T恤者)、林柄鑾(穿藍背心者)日前已出殯。(親屬...
俄州中餐館槍擊案死者黃志春(穿白T恤者)、林柄鑾(穿藍背心者)日前已出殯。(親屬提供)

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