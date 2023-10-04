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勁球頭獎上看12億 華社買氣平平

記者邢易霖 / 紐約報導
儘管勁球頭獎金額已達12億元，但其低中獎率華社民眾購買慾下降。(記者邢易霖 / 攝影)
儘管勁球頭獎金額已達12億元，但其低中獎率華社民眾購買慾下降。(記者邢易霖 / 攝影)

勁球獎(Powerball)目前的頭獎金額已高達12億元，為史上第三高，也是勁球史上首度連續兩次頭獎超過10億元；不過，面臨高額頭獎，華裔社區買氣平平。

勁球獎2日抽獎時，頭獎已累計至10億4000萬元，但仍無人中獎，下次抽獎為4日(周三)，頭獎金額高達12億元；據估計，如果有幸運兒獨得12億元頭獎，可選擇分30年逐年領完12億元，或者稅後一次性抱走5億5100萬元。

然而，位於皇后區的9毛9便利店老闆徐女士表示，之前只要獎金夠高，平常不買彩券的民眾也會試試手氣，但是這幾天以來沒有民眾來店裡購買勁球，與往年相比較今年購買勁球的人數變少了，來店禮過買的基本上是老年人居多。她說，生意沒有以前好做，民眾對勁球的關注度不高。

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的一家便利店老闆曹女士表示，之前有的人會來店裡買200至300元的勁球，現在沒有幾個人來購買了，因為中獎率低，所以買的人不多。她說，去年有一位華人在店裡中了500元，但是今年很少華人中獎。據了解，之前有一位菲律賓客人在她的便利店購買勁球中了5萬元，盡管如此，每次購買勁球的顧客通常只購買2元的彩票。

正在店內購買勁球的李女士是彩券愛好者，她表示關注勁球多年，自己也就中過一次獎；她認為，買的組數多不代表中獎率就會高，以前她會買上好幾十組，但是現在只會買一組；她認為，不論獎金有多少，她不會再盲目購買。她說，「買彩票需要一定的運氣，不一定買了就會中獎的。」

勁球 皇后區 華人

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