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松柏之家社服中心 10/5辦26周年籌款晚會

記者顏潔恩／紐約報導
松柏之家社區服務中心將於10月5日在布碌崙華社，舉辦26周年籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)
松柏之家社區服務中心將於10月5日在布碌崙華社，舉辦26周年籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)

松柏之家社區服務中心將於10月5日(周四)，在布碌崙(布魯克林)華社舉辦26周年籌款晚會，屆時各界嘉賓將歡聚一堂，共同回顧成立以來的成就和發展；晚會還將表彰多名做出傑出貢獻的社區人士，其中包括華裔的62分局局長劉志強、瑪摩利醫院醫療中心神經科及腦血管科副主席王慶良。

松柏之家表示，該中心致力於提供多元化社區服務，並與社區夥伴密切合作，提供包括心理健康信息、諮詢、工作坊等，也會定期舉辦社區座談會，帶給居民重要的信息；該中心的發展穩步向前，有賴於職員和董事局的配合及努力，將會繼續努力，擴大服務範圍和影響力，並為弱勢群體發聲、為社區爭取應得的公平資源和資金分配。

董事會主席李宗保提到，在班森賀西7街開設的新服務中心，目前已對外服務，也和房東洽談好，未來可以善用到屋頂、中心隔壁的戶外空間等；社區中心也感謝一路以來支持他們的贊助機構。

據介紹，該中心將於10月5日晚6時30分，在布碌崙8大道6521號的翠園大酒樓，舉行成立26周年及籌款晚會，在各界人士的支持下，門票在三周前已售罄；晚會將會表彰五人：除劉志強、王慶良外，還有布碌崙商會總裁兼首席執行官藍迪(Randy Peers)、阿茲海默症關愛服務總裁兼首席執行官Eleonora C. Tornatore-Mikey's、以及第21學區委員會主席Jay Brown。

布碌崙 8大道 阿茲海默症

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