移民聯盟返校資源日 幫助無證移民

紐約移民聯盟舉辦返校資源日。(主辦方提供)

紐約市公立學校新學年已經開始，為幫助移民 和尋求庇護 家庭學童，紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)日前於皇后區傑克森高地(Jackson Heights)舉辦返校資源日，聯合多個社區機構為到場者提供醫療健保、語言支援、學前教育 、課後托兒等方面信息。

移民聯盟發言人指，對於任何紐約居民而言，獲得高質量教育是成功的關鍵步驟，其並不應該受抵達時間的影響，因此舉辦此活動為包括庇護尋求者在內的所有家庭，提供平等的機會。聯盟政策和項目副主席摩爾(Theodore Moore)表示，在移民快速增加的背景下，許多人不得不在城市內到處奔波，以獲取服務或資源，過程勞民傷財，資源日便希望成為「一站式服務」，幫助情況各異的移民確切了解他們需要完成的步驟。

紐約移民聯盟舉辦返校資源日。（主辦方提供）

是日到場的還有當地市議員克里斯南(Shekar Krishnan)，他發言說，當下移民社區不斷受到極端分裂和仇外言論的攻擊，但全體居民必須團結在一起，維護公平、包容的核心價值與信念，資源日便是正面例子，不但為移民提供支持，還維護了紐約「歡迎每個人」的典範。

同時到場的還有王嘉廉社區醫療中心、非營利機構ImmSchools和住房維權組織「查亞社區發展公司」(Chhaya Community Development Corporation)等。