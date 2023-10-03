4000份短租申請 市府僅批准400
最新數據顯示，為打擊非法短租，紐約市在審核短租平台Airbnb和其他預訂平台上的短租申請時，僅批准了400多份申請。隨著短租房的申請數量越來越多，批准的數量卻很少，業主對紐約市短租房的未來日益感到擔憂。
紐約市本月初生效的新法律要求短租房的房東必須首先通過註冊門戶獲得了市政府對短租房的授權，然後才能出租，否則，Airbnb等公司將無法為這些短期房源處理付款。
紐約市特別執法辦公室(Office of Special Enforcement)稱，自今年3月紐約市推出登記短租房的門戶網站以來，該辦公室共收到房東和租戶提交的4624份短租房申請，他們批准了其中的405份申請，拒絕了214份申請，並將另外758份申請退回給申請者，要求他們更正或補充信息。該機構稱，4624份短租房申請中的絕大多數仍在等待審查。
特別執法辦公室的數據顯示，該辦公室就一份申請做出決定的平均時間是50天，而且當辦公室要求申請者提供更多信息或對信息做出更改時，平均處理時間更是提高到了87天。不少短租房房東紛紛抱怨，現在要短期出租房屋越來越困難。
新的限制措施出台後，Airbnb和一群短租房房東對此提出起訴，但州法官駁回了他們的起訴，但同時也對紐約市「極其緩慢」的註冊速度提出了批評。
特別執法辦公室表示，大多數申請都不完整或者有其他問題，該辦公室不得不通知申請者表格出現的問題並讓他們寄送新表格，因此申請的過程顯然就加長了。
Airbnb則認為，問題的關鍵在於註冊過程過於繁瑣，申請表格本身就不夠清楚，這都是造成申請時間過長的原因。另外，特別執法辦公室人手短缺，也造成申請的大量積壓。
短租房的維權者和部分民代表示，新規定將迫使業主在住房短缺的情況下，將公寓重新投入租賃市場，而不是用來接待游客和臨時客人，這既不利於出租方，也不利於遊客。
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