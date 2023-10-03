4000份短租申請 市府僅批准400

數據顯示，紐約市接到了超過4000份短租申請，但市府只批准了其中400多份。(記者胡聲橋/攝影)

最新數據顯示，為打擊非法短租，紐約市 在審核短租平台Airbnb和其他預訂平台上的短租申請時，僅批准了400多份申請。隨著短租房的申請數量越來越多，批准的數量卻很少，業主對紐約市短租房的未來日益感到擔憂。

紐約市本月初生效的新法律要求短租房的房東 必須首先通過註冊門戶獲得了市政府對短租房的授權，然後才能出租，否則，Airbnb等公司將無法為這些短期房源處理付款。

紐約市特別執法辦公室(Office of Special Enforcement)稱，自今年3月紐約市推出登記短租房的門戶網站以來，該辦公室共收到房東和租戶提交的4624份短租房申請，他們批准了其中的405份申請，拒絕了214份申請，並將另外758份申請退回給申請者，要求他們更正或補充信息。該機構稱，4624份短租房申請中的絕大多數仍在等待審查。

特別執法辦公室的數據顯示，該辦公室就一份申請做出決定的平均時間是50天，而且當辦公室要求申請者提供更多信息或對信息做出更改時，平均處理時間更是提高到了87天。不少短租房房東紛紛抱怨，現在要短期出租房屋越來越困難。

新的限制措施出台後，Airbnb和一群短租房房東對此提出起訴，但州法官駁回了他們的起訴，但同時也對紐約市「極其緩慢」的註冊速度提出了批評。

特別執法辦公室表示，大多數申請都不完整或者有其他問題，該辦公室不得不通知申請者表格出現的問題並讓他們寄送新表格，因此申請的過程顯然就加長了。

Airbnb則認為，問題的關鍵在於註冊過程過於繁瑣，申請表格本身就不夠清楚，這都是造成申請時間過長的原因。另外，特別執法辦公室人手短缺，也造成申請的大量積壓。

短租房的維權者和部分民代表示，新規定將迫使業主在住房短缺的情況下，將公寓重新投入租賃市場，而不是用來接待游客和臨時客人，這既不利於出租方，也不利於遊客。