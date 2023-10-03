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公校愛滋病課程升級 涵蓋全年級

記者邢易霖 / 紐約報導
市教育局將全面更新公立學校的愛滋病課程。(市長辦公室提供)
市教育局將全面更新公立學校的愛滋病課程。(市長辦公室提供)

紐約市教育局於日前宣布，將全面更新公立學校的愛滋病課程，涵蓋所有年級。據了解，本次新課程的主題是「安全成長教育」，教育局表示，愛滋病教育課程已經超過十年未修訂，需要升級。

教育局表示，這一課程以技能為基礎，以學生為中心，具有文化敏感性，並反映了過去十年中愛滋病預防和治療指南的最新進展。新的課程為所有年級的學生提供新生課程和六門教師培訓，其中包括強調和展示學生多樣性的視頻和故事。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，新的愛滋病課程充分融入了來自不同公立學校教職員工和學生小組的反饋意見，並以公平和反對偏見為基礎，完美契合了社會情感學習能力(Social-Emotional Learning Competencies)的核心理念。這一框架包括自我認識、社會意識、決策責任制、自我管理以及人際關係技能，為學生提供了全面性的教育，有助於塑造他們的健康發展和成熟的社會情感。

班克斯強調，「這項工作代表著對學生健康的關注，對他們的包容和尊重，以及可以實現高質量性健康教育的承諾。」紐約市衛生局B型肝炎、愛滋病和性傳播疾病局政策主管古茲曼(Adrian Guzman)稱讚這一新課程「年齡適當且生理知識準確，並且關照LGBTQ群體」。

數據顯示，紐約市的愛滋病診斷數量已經逐漸下降，根據監測年度報告，在2021年，13至29歲年齡組中新增愛滋病病例594例。教育局表示，新的課程將能夠教育更多學生了解有關愛滋病的知識，並為防治這項疾病而努力。

教育局 紐約市 公立學校

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