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龍舟慈善賽 捐款華社機構

記者劉梓祁／紐約報導
香港龍舟節舉辦慈善賽捐款儀式。(記者劉梓祁／攝影)
香港龍舟節舉辦慈善賽捐款儀式。(記者劉梓祁／攝影)

第31屆紐約香港龍舟節已於8月在皇后區法拉盛可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)落下帷幕，有近200支隊伍和逾千位觀眾到場參與，旨在推廣中華傳統文化、促進國際友誼和支慈善事業；活動結束逾一個月後，主辦方日前舉行款項捐贈儀式，獲贈機構均來自華人社區。

作為全國最古老、最大規模的傳統水上賽事之一，該活動在8月12、13日舉辦，共有170支隊伍分批上場，按照分組競賽的方式進行逐輪角逐，其中包括常規公開賽、慈善競賽、非營利組織邀請賽等。在慈善賽環節中，登上領獎台的隊伍可指定善款捐贈對象，以分配今年共9000元的金額。

因此，前三名隊伍大昌行(DCH)龍舟隊、法拉盛銀行(Flushing Bank)龍舟隊和上海商業銀行(Shanghai Commercial Bank)龍舟隊在香港駐紐約經濟貿易辦事處舉行捐贈儀式，向三個來自華人社區的機構轉交款項，分別為王嘉廉社區醫療中心、美國廣東僑胞聯合總會和啟揚文化中心。

三支隊伍按照比賽名次，依次為三個機構捐贈了3500元、3000元及2500元。龍舟節組委會主席萬三權致詞指，由於團隊是一個非營利性和非政治性組織，在超過30年的歷史中始終以服務社區團結為目的，而慈善捐贈便是全體成員和運動員的回饋形式之一。他說，今年不僅迎來市長亞當斯(Eric Adams)親自參與，還有中國領館和香港經貿處代表隊，明年將爭取舉辦更加宏大的賽事，以慶祝「龍年」。

王嘉廉社區醫療中心社區關係主任黃靖婷表示，獲捐款項將用於華埠健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)，以繼續踐行長期以來的領導和對服務社區的承諾。代表啟揚文化中心的陳熠亦說，會繼續與龍舟節和各機構對促進華人文化和傳統努力，以彌合不同世代之間的信息差。

華人 香港 法拉盛

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