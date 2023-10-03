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華埠辦講座 討論生命末期議題

記者劉梓祁／紐約報導
華埠舉辦臨終關懷專題講座。（主辦方提供）
華埠舉辦臨終關懷專題講座。（主辦方提供）

由於華人群體對臨終關懷相關話題存在避諱心裡，但其涵蓋個體權益、醫療倫理、社會正義、資源分配等多個方面，富康醫療日前在曼哈頓華埠舉行「探討生命末期」專題講座，深入討論及科普提供尊嚴和關懷的醫療服務，旨在消除誤解、令社區直面生理規律。

該講座由註冊臨床社工馮令威主講，內容包括關懷社工提供的實質服務等，並嘗試消除常見誤解和強調護理的重要性。馮令威表示，臨終關懷實為向已被診斷為晚期且病情發展至少於六個月生命的患者提供，但其並不但接受臨終關懷並不意味著死亡迫在眉睫，若愈早接受照顧，使身體狀況穩定的機會便愈大。

講座還指出，雖然部分臨終關懷計畫確實提供實體設施，但其多為一種無論患者身在何處都能進行的方案，且地點通常是患者家中，或療養院、退伍軍人護理場所等。馮令威說，根據規定，任何患有致命疾病的人都可以接受臨終關懷服務，無論年齡如何，但並不意味著放棄希望。

根據講座內容，臨終關懷服務可以使患者盡可能充實地生活至生命最後一刻，也可以幫助患者和家屬解決他們的擔憂並加強他們的聯繫。馮令威表示，臨終關懷還能安寜療護以減輕疼痛和症狀並提高生活品質，因每位患者及其照護者都會接受個人化護理，以滿足們獨特的身體、情感和精神需求。

華埠 曼哈頓 華人

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