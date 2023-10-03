徵收堵車費 隧道入城或享折扣

現場旁聽市民舉牌抗議徵收堵車費。(記者許君達／攝影)

大都會運輸署(MTA)下屬的交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)2日在曼哈頓 召開討論堵車費 徵收辦法的第三次會議，會上明確了三條新的收費原則，包括為使用收費隧道過境曼哈頓的車輛提供適度折扣、延長交通低峰時間段以及向乘客徵收計程車和運營車輛的堵車費，並推出了四種方案組合供討論。

新的方案由MTA對外關係副主任邁克遜(Juliette Michaelson)主講。她表示，當前在收費計畫中最需要釐清的幾大問題分別是巴士、卡車和政府車輛的費率問題、出租車收費方式問題、折扣時間段問題、過隧道車輛重複收費問題和其他減免或豁免計畫。

針對這些，委員會堅持對入城的卡車收費，但通勤巴士和包括垃圾車在內的政府特種車輛則豁免。邁克遜進一步解釋，通勤巴士包括公營與私營，但沒有具體指出往返華埠的華人小巴是否被包含在內。而計程車和網約車 的堵車費，則明確要求由乘客負擔。

對於外圍地區尤其是新澤西車主所抱怨的隧道費用及曼哈頓堵車費雙重負擔的問題，邁克遜表示，新方案將為這部分經過付費隧道入城的車輛給予一定的堵車費減免，使從各方向進入付費區的車輛所需負擔的成本與其他車輛大致持平。此外，新方案還將考慮延長「夜間時段」的時間以減輕駕車人負擔。

新方案本著總費用不變的原則，在不同項目中提供不同的變量。四種方案中，隧道優惠幅度從每次7元至4元不等；低峰時段界定最寬裕的為晚9時至早6時，但折扣幅度僅50%，而晚10時至早5時方案則可達到75%的折扣；而乘客每次乘坐計程車時，需要支付的堵車費從1元至1.5元不等，乘坐網約車則要每次支付1.5至2元。

此外，先前已經確定且不準備改變的方案包括，小型貨車和費通勤客車的收費為堵車費基礎費率的兩倍，大型貨車則為三倍，以及低收入群體在全額繳費10次之後可享受五折優惠的福利政策。委員會主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)詢問，對於機車將如何收費，邁克遜表示，「也許是半價」，但目前尚未決定。