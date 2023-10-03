黃敏儀協助申請600萬 連結兩公園

市議員黃敏儀於2日宣布獲得市議會撥款600萬元，用於連結皇后區法拉盛草原可樂娜公園以及艾莉潭公園的綠地道路。(記者高雲兒／攝影)

市議員黃敏儀於2日宣布獲得市議會撥款600萬元，用於連結皇后區法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)以及艾莉潭公園(Alley Pond Park)的綠地道路，到時候民眾可以任意騎車或步行在公園之間。這部分資金也會用於為凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)改善公園設施和環境，維持更好的生態環境。

黃敏儀於2日在凱辛納走廊公園表示，該資金將會用於可樂娜公園和艾莉潭公園之間的綠地單車道和步行道連結，「我們將會連結騎行路線Joe Michaels Mile和Fort Totten公園，也會為老人和家庭成員提供更安全的新設施，剩下一部分資金也會用於改善凱辛納公園的生態環境」。

市公園局皇后區局長蘭薩(Jackie Langsam)詳細介紹，這筆資金將用於連結皇后區164街和新鮮草原巷(fresh meadow lane)，也會用於修建和改善單車道，如果一旦完成，單車道將全長12哩。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，可樂娜公園和艾莉潭公園都是關鍵的綠地空間，是眾多紐約家庭外出遊玩的目的地，如果能夠將此兩處公園連結，將會進一步擴大綠地空間，讓紐約人的「後花園」更大一圈。