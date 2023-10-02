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班森賀3人籃球賽 近120人參賽

記者胡聲橋／紐約報導
紐約華體會首屆布碌崙班森賀3人籃球賽，在賽斯露公園舉行。(記者胡聲橋／攝影)
紐約華體會首屆布碌崙班森賀3人籃球賽，在賽斯露公園舉行。(記者胡聲橋／攝影)

由紐約華體會(CASCSA)主辦的首屆慶中秋賀國慶「2023布碌崙(布魯克林)班森賀區3人籃球賽」於10月1日在賽斯露公園(Seth Low Playground)舉行。比賽分成年組和青少年組兩個組別舉行，共有近120名運動員參加了這次比賽。

這次比賽的成年組分為40歲以上和18-39歲兩個組，共有10支球隊參加比賽；青少年組按年齡分5-8歲、9-12歲和13-17歲三個組，共有18支球隊參加比賽，按照每支球隊三個正選隊員和一名候補隊員計算，共有112名球員參加了這次比賽。比賽緊張激烈，最後這次比賽的五個組別都決出了前三名。

紐約華體會首屆布碌崙班森賀3人籃球賽，在賽斯露公園舉行。(記者胡聲橋／攝影)
紐約華體會首屆布碌崙班森賀3人籃球賽，在賽斯露公園舉行。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華體會會長趙立衍介紹說，華體會以前也舉辦過三人制籃球賽，但都是室內比賽，這次是首次舉辦室外三人制籃球賽。原本比賽計畫在9月21日舉行，因為下雨，推遲一周改在9月30日，又因為陰雨天氣，最後改在10月1日舉行，終於趕上了非常令人滿意的天氣。他非常感謝球員和孩子家長的大力配合，使比賽得以順利舉行。

奪取成人40歲以上組冠軍的華裔陳姓球員說，他自己就住在班森賀，經常到賽斯露公園打籃球，這次比賽能拿冠軍，他感到很興奮和自豪。

趙立衍說，該會舉辦各類體育比賽，主要是希望推動社區華裔子女健康成長。孩子除了學習之外，還需要有健康的體魄面對未來，而且體育訓練和比賽還能很好地培養孩子們的團隊精神和領導能力。

州參議員曲怡文出席了這次比賽並給比賽各組別的前三名頒獎。這次比賽的協辦單位包括廣東僑胞聯合總會、紐約台山聯誼會、翠園酒家和皇佳商業銀行等。華體會設有青少年足球、籃球、排球、乒乓球培訓班，以及成人太極拳和尊巴舞班。

華裔 足球 布碌崙

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