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加拿大山火霧霾 再臨紐約

記者許君達／紐約報導
暴雨過後，紐約將再臨霧霾天氣。(記者許君達／攝影)
暴雨過後，紐約將再臨霧霾天氣。(記者許君達／攝影)

在經歷了一個雨後初晴的周末後，紐約從2日(周一)開始將再次被加拿大野火引發的霧霾籠罩。市長亞當斯(Eric Adams)建議市民採取預防措施，不過截至發稿時，州府尚未發布相關健康預警。

根據氣象部門的預測，一股由加拿大野火造成的煙霧將於2日清晨抵達紐約市，帶來霧霾天氣，當日的空氣質量指數(AQI)將達到55，屬中度汙染水平。根據定義，這個等級的空氣質量對於「對空氣汙染異常敏感的人可能會有一些風險」。亞當斯表示，目前看來，影響將會比較溫和，但紐約市民應根據自己的身體情況，決定採取哪些必要的預防措施。相較之下，今年6月初紐約遭遇嚴重霧霾天氣時，AQI指數達到了484。

紐約市從10月1日開始便已經出現了輕度的霧霾。國家氣象服務局(National Weather Service)專家溫奇(Matt Wunsch)表示，霧霾會持續積累，汙染天氣可能會持續到2日下午，也可能持續到3日上午。他介紹，加拿大西部的野火煙霧會隨著西風作用被吹向東部，而當東部正刮北風時，美國東北部的城市便會遭遇霧霾。而目前，在高壓作用下，紐約地區的風力微弱，因此要徹底驅散霧霾，還需要一些時間。

市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)介紹，州府沒有對本輪汙染天氣發布健康預警，但他建議對空氣質量高度敏感的人「謹慎行事」。市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)建議市民，如果開始感到喉嚨癢、流眼淚等症狀，需及時回到室內休息一下；如果屬於敏感體質，則最好限制戶外活動時間或減少戶外劇烈運動。

紐約市民可撥打311熱線或登錄市府網站http://pse.is/58l5uy查詢最新空氣質量信息。此外，市府已在各消防隊、警察分局和公共圖書館準備口罩，向市民免費提供。

紐約市 加拿大 亞當斯

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