長島華裔女孩 張凱蘭美網頒獎

12歲張凱蘭(左)在2023年美國網球公開賽上，給女單冠軍高芙(中)頒獎。(吳愷提供)

在2023年美國網球公開賽女子單打冠軍頒獎禮上，很多觀眾注意到了為冠軍高芙(Coco Gauff)頒發獎杯的亞裔 女孩，她就是來自紐約州長島 的12歲張凱蘭；她曾在全美12歲少女網球手中排名第30名，夢想是有一天也能像高芙站在領獎台上。

談起這段經歷，張凱蘭仍然覺得興奮和緊張，也感到十分光榮，她的母親吳鶯燕表示，全家都到場見證這一光榮時刻，而且因為公開賽全球轉播，接到了來自全世界親朋好友的電話，「真的很光榮」。

吳鶯燕介紹，4歲半就開始練習網球的張凱蘭，其實一開始只是跟著父親隨便玩玩，但漸漸發現張凱蘭手眼協調能力很好，便開始進行專業訓練，8歲就開始參賽；張凱蘭一周至少訓練三次，有時候上午上課，下午就會趕著去訓練，還要趁空檔寫作業，而這樣的訓練強度在寒暑假還會增加。

努力和天賦得到了回報，近兩個月，張凱蘭已經在美東網球協會(Eastern Tennis Association players)中長島的12歲女網球手名列第一， 並在全國名列30，也正是因為如此優秀的名次，她才收到美國網球協會(USTA)公開徵集為美網公開賽頒獎的少年網球手的信件。

吳鶯燕鼓勵張凱蘭參加，抱著試試看的心態，張凱蘭提交了申請，當他們在8月初收到被選中的信件時，吳鶯燕甚至以為信件是假的，「我又回郵件確認我女兒的名字，才知道是真的」。

張凱蘭還透露了頒獎現場的一個小插曲，其實本來是由年長些的選手頒發女單冠軍獎杯，而她又比另一位少年頒獎者年紀小，于是她和對方商量此事，誰知對方也不相讓，兩人最後用拋硬幣的方式決定，「當時我真的好緊張，當我看到了我贏了的時候，我覺得太幸運了」。

這段經歷對如今在曼哈塞(Manhasset)中學讀七年級的張凱蘭來說，更添鼓勵意味。隨著課業的增加，平衡學業和網球的任務愈發艱難，「但是這是必須的，如果我想獲得好成績」，她不排斥將來會成為專業網球手的想法，更希望自己也能和高芙一樣站在領獎台上。

吳鶯燕則表示，她的孩子能夠站在世界舞台上，對其他的亞裔和華裔 也是一種鼓勵和榜樣，甚至家裡兩個小一些的孩子也開始學習姊姊，練習網球。