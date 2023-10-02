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福建公所迎中秋慶十一 發放千份月餅

記者邢易霖 / 紐約報導
美國福建公所曼哈頓華埠舉辦「迎中秋慶國慶」活動。(記者邢易霖 / 攝影)
美國福建公所曼哈頓華埠舉辦「迎中秋慶國慶」活動。(記者邢易霖 / 攝影)

美國福建公所聯合20逾個友好公會同鄉會，日前在曼哈頓華埠舉辦「迎中秋慶國慶」活動，並為社區市民發放1000份福建月餅。活動共同慶祝中華人民共和國成立74周年，與民眾歡度中秋佳節。

美國福建公所主席鄭德良表示，中秋節對海外華人而言具有格外重要的意義，這是一天用來懷念故鄉、思念親友的日子。他希望在這個節日裏，能夠為身在異國他鄉的僑胞們提供一個歡慶傳統節日的機會，以緩思鄉之情。

與此同時，他指出由於疫情的影響，近年來華埠人口少了許多，這次活動的舉辦將有助於振興華埠經濟，讓社區重新煥發生機。他強調，通過傳承傳統的中國文化，可以推動經濟繁榮，為華埠注入新的活力，促進傳統文化的交流發展。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明表示，每年中秋節，僑團送出的不僅僅是月餅，更多的是祝福，是對福建僑胞的深情祝願，充滿責任感和奉獻的精神。他說，多年以來，公所和僑團們持續關心祖國的發展，關注僑胞，致力於促進中美友好交流，並支持祖國的和平統一進程，做了大量的工作， 取得了非凡的成效。他代表總領館他衷心感謝社區居民和各僑團代表參加這次活動，並向他們送上最誠摯的節日問候。

吳曉明強調，中華人民共和國成立74周年以來，在廣大海外僑胞共同努力下走過了不平凡的道路，全國人民和海外僑胞們昂首闊步走在中華民族偉大復興的康莊大道上，廣大的僑胞群眾是親歷者、見證者、參與者，也是貢獻者。同時，也是在海外僑胞共同的努力下，中美關係走上了健康穩定的發展軌道，希望未來能繼續穩健前行。

福建公所為社區市民發放1000份福建月餅，共慶佳節。(記者邢易霖 / 攝影)
福建公所為社區市民發放1000份福建月餅，共慶佳節。(記者邢易霖 / 攝影)
福建公所為社區市民發放1000份福建月餅，共慶佳節。(記者邢易霖 / 攝影)
福建公所為社區市民發放1000份福建月餅，共慶佳節。(記者邢易霖 / 攝影)

華埠 華人 疫情

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