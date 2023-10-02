福建公所迎中秋慶十一 發放千份月餅

美國福建公所曼哈頓華埠舉辦「迎中秋慶國慶」活動。(記者邢易霖 / 攝影)

美國福建公所聯合20逾個友好公會同鄉會，日前在曼哈頓華埠 舉辦「迎中秋慶國慶」活動，並為社區市民發放1000份福建月餅。活動共同慶祝中華人 民共和國成立74周年，與民眾歡度中秋佳節。

美國福建公所主席鄭德良表示，中秋節對海外華人而言具有格外重要的意義，這是一天用來懷念故鄉、思念親友的日子。他希望在這個節日裏，能夠為身在異國他鄉的僑胞們提供一個歡慶傳統節日的機會，以緩思鄉之情。

與此同時，他指出由於疫情 的影響，近年來華埠人口少了許多，這次活動的舉辦將有助於振興華埠經濟，讓社區重新煥發生機。他強調，通過傳承傳統的中國文化，可以推動經濟繁榮，為華埠注入新的活力，促進傳統文化的交流發展。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明表示，每年中秋節，僑團送出的不僅僅是月餅，更多的是祝福，是對福建僑胞的深情祝願，充滿責任感和奉獻的精神。他說，多年以來，公所和僑團們持續關心祖國的發展，關注僑胞，致力於促進中美友好交流，並支持祖國的和平統一進程，做了大量的工作， 取得了非凡的成效。他代表總領館他衷心感謝社區居民和各僑團代表參加這次活動，並向他們送上最誠摯的節日問候。