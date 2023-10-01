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東華協會學生志工 獲總統義工服務獎

記者張心／紐約報導
紐約東華協會頒發「美國總統義工服務獎」。(記者張心／攝影)
紐約東華協會頒發「美國總統義工服務獎」。(記者張心／攝影)

紐約東華協會9月30日為暑期高中實習生頒發「美國總統義工服務獎」(The President's Volunteer Service Award)，表彰多名在校生為華人社區所做的奉獻，激勵更多青少年加入志工隊伍。

民主黨65區黨代表于金山在為獲獎者頒獎時表示，志工們雖然還在讀書，但在志願服務期間，表現出的成熟果敢及對社區議題的關心令人印象深刻，他們在暑假參與了非常多的社區服務，包括為長者申請房子、 為華埠爭取植樹、參與反對遊民所、抗議堵車費等活動，不僅對社區做出貢獻，也增長了社會閱歷。

于金山為每位獲獎者戴上勳章、贈予證書，激勵他們「這是拜登總統頒發的獎項，是一項偉大的榮譽，為你們獲得白宮的認可而開心。」他指出，這不僅是對東華協會的肯定，亦是對暑期志工們工作的肯定，「東華協會今年將繼續舉辦年度志工項目，為服務社區進一步集結力量。 」

獲獎者代表羅雋朗發言稱，這次暑期志工生涯令自己收穫頗多，剛開始時覺得時間過得很慢，但隨著與同伴們的愈發熟悉，團隊凝聚力提升，同社區的聯結加深，許多枯燥的工作變得有價值有意義，從中學到很多做人做事的道理，「我感謝一直支持我們的長輩、家人、志工夥伴，也對紐約東華協會表達敬意。」家長代表邱錦妍看到孫子羅雋朗獲獎也很欣慰驕傲，激勵更多青少年加入志工隊伍，了解社會、服務社會、提升自我。

「美國總統義工服務獎」由美國總統服務與公民參與委員會(President's Council on Service and Civic Participation)於2003年設立，旨在鼓勵美國公民或擁有永久居留權者參與志願服務，獲獎者多為對當地社區產生積極影響的個人。

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