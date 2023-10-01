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羊頭灣社區巡邏隊 與警交流歡聚

記者顏潔恩／紐約報導
由布碌崙羊頭灣當地居民和商家組成的「本地社區巡邏隊」，日前在華人健康協會位於羊頭灣的會所，舉辦「中秋歡聚座談會」。(華康會提供)
由布碌崙羊頭灣當地居民和商家組成的「本地社區巡邏隊」，日前在華人健康協會位於羊頭灣的會所，舉辦「中秋歡聚座談會」。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣當地居民和商家組成的「本地社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)，日前在華人健康協會位於羊頭灣的會所，舉辦「中秋歡聚座談會」，向當地警方反映當地社區的治安情況、如何妥善維護等。

被邀請出席當日活動的包括兩個月前上任的61分局局長安東尼奧(Joseph Antonio)、以及社區協調警員(NCO)阿爾瓦拉多(Chris Alvarado)，他們首先與多名巡邏隊成員相互介紹，再來則聽取其在巡邏過程中遭遇的各種問題；警方從自身的經驗中給予隊員們一些指引，提供了寶貴的意見，當然也強調隨時要確保本身的安全。

LCP發起人、負責人陳麗娜表示，當日的交流令隊員們獲益匪淺，也因此感到鼓舞，對於巡邏工作有了更大的信心；在活動第二環節中，在場所有人也享用了由U大道店家們贊助的美味佳餚，用這樣的方式對警察、巡邏隊傳遞感謝之情，展現了社區十分溫馨的一面。

陳麗娜指出，每名成員都是利用下班後、或業餘時間參與其中，這些犧牲全來自對社區的愛護與關懷，希望羊頭灣治安變得更好，非常感謝他們的付出；此外，隊員也將在10月3日(周二)出席第15社區委員會的會議，介紹LCP的職務，並通過更多的社區對話來加深關係、增進服務。

目前巡邏隊的工作已有了固定的時間表，將在每周二、三的下午1時30分至3時30分、周四晚上6時至7時30分等走訪社區，未來相信有了更多人加入，便會增加巡邏力度；歡迎關心本地治安的更多居民、商家加入其中，可撥打(646)580-6612或瀏覽www.localcommunitypatrol.org查詢更多詳情。

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