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紐約角聲安全活動日 介紹社區服務資源

記者顏潔恩／紐約報導
基督教角聲布道團9月30日與多個市府、民間機構合作，在布碌崙班森賀福音中心舉辦「齊心協力、維護社區」安全活動日。(記者顏潔恩／攝影)
基督教角聲布道團9月30日與多個市府、民間機構合作，在布碌崙班森賀福音中心舉辦「齊心協力、維護社區」安全活動日。(記者顏潔恩／攝影)

基督教角聲布道團9月30日與多個市府、民間機構合作，在布碌崙(布魯克林)班森賀福音中心舉辦「齊心協力、維護社區」安全活動日；儘管當日活動因下雨而導致規模縮小，但主辦方堅持舉行活動，將多元化社區服務的資源介紹給社區，以便將來有需要時可派上用場。

紐約角聲事工總幹事及牧師陳熾表示，雖受到天氣影響，出席人數不如理想，但他並不覺得這是一切，最重要的是向社區拋出信號，讓他們可以關注到市府機構、非營利社區機構的存在及其提供的服務；他說，角聲雖無法解決所有人的問題，但能成為一個聯繫各方的平台、提供轉介，給社區民眾指路明燈。

基督教角聲布道團9月30日與多個市府、民間機構合作，在布碌崙班森賀福音中心舉辦「...
基督教角聲布道團9月30日與多個市府、民間機構合作，在布碌崙班森賀福音中心舉辦「齊心協力、維護社區」安全活動日。(記者顏潔恩／攝影)

在由市防止仇恨罪案辦公室(OPHC)副執行董事Eunice Lee主持的小組討論會中，邀請到市人權局東亞社區聯絡員馮郁雯、市警62分局的資深警員諾戈爾(Eduard Nogol)、以及艾利德律師事務所主任律師陳明利的參與，向眾人介紹各單位的職務。

Eunice Lee表示，由於工作關係，平日就和這些機構有很多資訊的交換，他們各自又有專業負責的部分；她希望加深民眾對此的認識，往後若遇到犯罪、權益受損等情況，知道如何解決、或到哪裡尋求幫助。

當日法律援助處、亞裔醫師協會(CAIPA)、班森賀華人社區服務中心、紐約市長移民事務辦公室、以及紐約市警部門等，均派代表擺設攤位，向民眾提供重要資訊。

紐約市 亞裔 布碌崙

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