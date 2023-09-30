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廣交會10/15開幕 推介會長島暖身

記者鄭怡嫣／紐約報導
第134屆中國進出口商品交易會美國推介會，日前在紐約長島舉行。(主辦方提供)
第134屆中國進出口商品交易會美國推介會，日前在紐約長島舉行。(主辦方提供)

第134屆中國進出口商品交易會美國推介會日前在紐約長島舉行，來自中國駐紐約總領事館、美國工商機構、當地批發及零售商、進出口企業等百餘人出席，廣交會以「廣交世界，互利天下」為主題，旨在重啟海外線下推廣，促進全球金融和貿易的發展。

中國駐紐約總領館經商處參贊堯文良表示，作為中國對外開放的窗口和標誌，廣交會是歷史最長、規模最大、展品品種最全的綜合性國際貿易盛會，自創辦以來經受住各種挑戰，從未間斷，目前已成功舉辦了133屆，與全球220多個國家和地區建立了貿易關係，是中國對外貿易的晴雨表，提前預祝第134屆廣交會取得圓滿成功，並邀請各位來賓屆時出席。

哥倫比亞大學教授、OORT數據雲創始人李崇表示，全球經濟一體化促進全球金融與貿易的發展，大數據及人工智能產品，對未來國際經濟發展的重要性不言而喻，大模型目前在各個垂直領域的落地步伐正在加快，以客服領域作為切入點，聯想圖像已部署人工智能客服解決方案，目前效果非常明顯，客服體驗大大提升，相信大數據和人工智能、物聯網等新技術，可以更多地運用在廣交會上，讓參展商和採購商擁有更高效、更便捷的體驗。

活動由中國對外貿易中心主辦，美中國際商會與橋域諮詢承辦，凱悅酒店全球副總裁Jerry Lewin、畢業於史丹福大學的Ying Shen博士出席致辭。

據了解，廣交會作為連接中外企業的貿易之橋，近些年圍繞不同主題，滲透到不同行業，拓展到不同領域，第134屆廣交會則計畫於10月15日開幕，並分三期進行，詳情可訪問中國進出口商品交易會官方網站 www.cantonfair.org.cn了解更多信息。

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