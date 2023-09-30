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華埠麥迪臣社區中心 表彰傑出亞裔

記者劉梓祁／紐約報導
華埠麥迪臣社區中心年會，表彰傑出亞裔人士。(記者劉梓祁／攝影)
華埠麥迪臣社區中心年會，表彰傑出亞裔人士。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼哈頓下城社區提供各種服務、尤其是為亞裔社區提供支持的華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)，日前舉辦43周年晚宴，並為服務社區的傑出亞裔人士頒發表彰。

該晚宴多年來以已故社區志願者June Lee命名，此次由ABC 7電視台主持人Janice Yu主持。

活動現場，曾參選總統及紐約市長的政治人士楊安澤(Andrew Yang)妻子呂艾玲(Evelyn Yang)，獲頒社區服務獎(Community Service Award)。她曾參與華埠反對社區監獄運動，並揭發婦產科醫生性侵事件，同時亦是一位作家。

此外，在母親遭遇歧視性襲擊後創辦匿名仇亞經歷分享平台「AAP(I Belong)」的莉茲(Elizabeth Kari)，獲頒公民領導力獎(Civic Leadership Award)。作為菲律賓裔的她表示，將繼續幫助提高亞裔社區的權利保障意識，繼續教育周圍每位居民，以減少惡性案件的發生。

據了解，作為非牟利機構的麥迪臣社區中心成立於1898年，發展至今的服務包括青少年和兒童服務、家庭服務、成人和老年人服務、行為健康服務以及各類教育和社區發展計畫。

亞裔 華埠 紐約市

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