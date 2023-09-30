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華埠「健腦日」關懷失智症 逾百長者參與

記者劉梓祁／紐約報導
關懷預防失智症，健腦日華埠舉行。(主辦方提供)
關懷預防失智症，健腦日華埠舉行。(主辦方提供)

為幫助更多華人居民了解失智症的徵兆以及發現和預防措施，並分享介紹更多醫療健康資源，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)於29日在紐約中華公所舉辦第七屆「健腦日」活動，有數十家社區機構和逾百位長者在雨天下仍到場參與。

阿茲海默症關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜介紹，失智症是一種不可逆轉的特殊疾病，給患者本身帶來的痛苦遠小於需要照顧他們的家人，但多數人對病症了解不足，導致了一些不必要的誤解和歧視，因此教育和宣傳對於提高社會對失智症的認識和接受非常重要。

關懷預防失智症，健腦日華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)
關懷預防失智症，健腦日華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)

活動現場，有專科醫師進行主題為「老年醫科與失智症」的講座，並表示隨著全球老齡化趨勢的不斷加劇，老年醫學領域的發展變得至關重要，而失智症則是長者中最常見的神經退行性疾病之一，因此老年醫科有助於更好理解該症的成因、預防措施和治療方法。

講者說，老年醫學強調健康的促進和預防，以減少長者患慢性疾病的風險，方式包括飲食、運動、心理健康和社交參與等，均是維持高齡人士身心健康的關鍵因素。此外，當日亦有九旬的专著「阿茲海默症護理」作者郭光倫到場分享護理失智症的經歷。

同時到場的還有中華公所主席曾偉康、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、市議員馬泰(Christopher Marte)和紐約台灣同鄉聯誼會代表等。

阿茲海默症 醫學 眾議員

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