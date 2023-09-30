10/14布碌崙免費法律諮詢 有中文服務

紐約亞裔律師協會將與布碌崙華人策劃協會合作，於10月14日在布碌崙華策會社會服務中心，舉行免費法律諮詢服務。(華策會提供)

紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York)將與布碌崙 (布魯克林)華人 策劃協會合作，於10月14日(周六)在布碌崙華策會社會服務中心，舉行免費法律諮詢服務，並提供中文翻譯。

此次免費法律諮詢服務的內容與以往相符，涵蓋住房、就業、勞工、移民和家庭事務等，紐約亞裔律師協會的律師將在場提供一對一的諮詢及建議，若民眾問題無法直接在場得到解決，則會轉交至旗下的律師事務所，或是轉介到相關法律信息服務團隊(Legal Referral and Information Service)，確保諮詢者能得到滿意的答覆。

這次活動獲得州參議員曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、紀思庭(Justin Brannan)、松柏之家社區服務中心、紐約同心會(New York Team Up)、親子互助會、布碌崙南區居民互助會(SBCC)、以及華人聯合會等支持。

當日的免費諮詢將在10月14日中午12時30分至下午3時30分，在8大道4101號的會所舉行，民眾若可提前預約最好，當然直接出席也可獲得服務，詳情可撥打(718)492-0409。