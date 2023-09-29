金皇廷酒樓歇業 亞總會遷址

金皇廷酒樓將歇業，陳善莊日前邀請社區夥伴、好友舉辦了酒樓告別晚宴。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園金皇廷酒樓在社區經營已有15年，該酒樓也是美國亞裔 社區聯合總會的辦公地點，但因租約到期將在本月底歇業，日前邀請社區夥伴、好友舉辦了告別晚宴；展望未來，酒樓業者、亞總會主席陳善莊指出，正籌備開設新的一間酒樓，至於亞總會辦公地點，將暫時轉移至7大道的亞裔社區中心，繼續為需要的僑民服務。

陳善莊表示，自己5年前選在布碌崙6大道開設大型酒樓，很多人並不看好，主因是當年的各大宴席、活動都在曼哈頓的華埠舉行，預測在布碌崙的生意會慘淡；而確實在開張的第一個月內，一場酒席都沒有，營業的一年間也蒙受虧損，不過他堅持咬牙撐過去，慢慢做起口碑、發展成當地數一數二的大型酒樓。

金皇廷酒樓的另個重要作用是為亞總會提供的求助服務提供據點，多年來亞總會、美國亞裔維權大聯盟、美華香港總商會、美國中餐聯盟(紐約)都先後在這裡成立，有特殊意義；而因各種原因需要求助的僑胞，漸漸都曉得來到這個酒樓，尋求陳善莊的幫助，亞總會成立至今的10年間幫助過無數人。

陳善莊回顧過去的成就，有三個事件令他最為感概：為華裔警員梁彼得(Peter Liang)爭權而舉辦的系列集會、爭取開通7大道地鐵站 入口、以及布碌崙亞總會擴展至美國亞總會，服務的範圍擴展至全美；這幾個事件均攸關華人權益，帶來不同的里程碑。

他也透露，正籌備在社區內開設新的一間酒樓，將會有金皇廷2.0版本的出現；另外大眾不必擔憂亞總會的業務會因此停止，他們將暫時搬到位於7、8大道交61街的「亞裔社區中心」，任何問題將會聯繫求助者在那裡會面，亞總會的求助電話保持不變，為(929) 999-8800。