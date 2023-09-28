華人女模國際品牌走秀 躍上紐約時裝周

華人女模特黄玉潜身著粉色長裙，配戴誇張耳飾，在紐約時裝周舞台上展現出「不被定義」的魅力。(黄玉潜提供)

近日，華人 女模特黄玉潜(Yuqian Jade)被國際知名品牌柯林斯(Chuks Collins)選中，在紐約時裝周走秀。她身著粉色長裙，配戴誇張耳飾，展現出「不被定義」的魅力，彰顯華人女性力量。

品牌柯林斯(Chuks Collins)通過個性化展現服裝品質和現代風格，旨在為選擇「將每一刻都視為生命最後一刻」的男士和女士設計服裝。黃玉潛作為新人模特，從1000位國際模特中脫穎而出，成功取得走秀機會。黃玉潛表示，「一次機緣巧合，我在曼哈頓 59號碼頭散步，遇見了一個星探大叔，是他挖掘了我，超模劉雯和雎晓雯當年在他的推介下走向國際視野。」

黄玉潜曾為法國雜誌瑞麗(ELLE)拍攝廣告，登過時尚 (Vogue)雜誌，還拍攝過徒名(Tumi)旅行箱廣告。她表示，當自己是個新人的時候，不是很會調動情緒和肢體，模特也是一種表演藝術，出道對於新人來說是困難的。她說，「這一次走秀的品牌在國際上很有名， 之前我也沒穿過長裙走路，因此我每天在彩排前每天花兩個小時練習走路，感受很緊張，不希望自己出差錯。」

這次參與走秀的品牌主題是「海洋狂潮(MARINE EUPHORIA)」，旨在向大自然的海洋之美致以崇高的敬意。這個系列的服裝充滿了變幻多姿的色彩，仿佛是大自然海底的生物群落一般。設計理念強調了個性和自由，不希望任何人感到受服裝所約束。設計師說，「無論來自哪個國家，每位女性都擁有自己獨特的美麗。」

黃玉潛想告訴正在為夢想奮鬥的年輕人，「機會是留給有準備的人，無論做什麼工作我們都需要不斷調整自己，不定義自己，接受自己的不完美，在自己的身上挖掘更多的可能性。」